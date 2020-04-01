Крым вводит карантин и выставляет блокпост на мосту через Керченский пролив

Республика Крым вслед за другими регионами России ужесточает меры профилактики коронавируса и вводит карантин.

- С нуля часов будет введение карантинных мероприятий. На Крымском мосту будет выставлен блокпост, 100% досмотр автотранспорта, - рассказал глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. - «Зеркалим» меры тех регионов, которые приняли самые жесткие меры. До 17.00 перечень требований будет опубликован на сайте правительства.

Глава республики отметил, что досматривать будут не только пассажиров автомобилей, но и всех пассажиров поездов. Также планируют усилить досмотр граждан, прибывающим авиационным транспортом.

Всех водителей на Крымском мосту будут проверятьФото: Виталий ПАРУБОВ

Конкретный перечень ограничений, которые с полуночи начнут действовать в регионе, опубликуют к вечеру, поэтому пока не известно, в каких случаях крымчанам можно будет выходить из дома и на какие расстояния передвигаться.

Аксенов допустил, что особый режим в России для профилактики коронавируса продлят еще на неделею, и отметил, что необходимо готовиться к подобному развитию событий.

Напомним, республика уже остановила автобусное сообщение с другими регионами РФ, продолжают ходить только междугородние автобусы и троллейбусы, а также городской общественный транспорт.

В Севастополе с 1 апреля ввели по примеру Москвы режим полной самоизоляции. Жители города-героя не могут покидать свои дома, кроме как для похода в магазин или выгула собак (не дальше 100 метров от дома).

СПРАВКА КП

В Крыму официально зарегистрировано 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 14 инфицированных привезли инфекцию из заграничных поездок, а двое - получили коронавирус от безалаберного крымчанина, который не соблюдал карантин. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. Сам он уже чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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