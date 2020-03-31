Первый выздоровевший от коронавируса крымчанин может отправиться из инфекционки на скамью подсудимых

Первый пациент, который перенес коронавирус и готовится к выписке, будет привлечен к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Поход к врачу обернулся заражением двух человек - медработника и члена его семьи.

По информации источника КП-Крым, отрицательный тест на наличие инфекции получен у пациента, который официально стал первым в Крыму.

Напомним, это житель Евпатории, который вместе с семьей вернулся из Франции через территорию Украины.

- Ждем третий тест, и если он отрицательный, выписываем пациента, - сообщил КП-Крым источник, знакомый с ситуацией.

Радость выздоровления омрачает тот факт, что из-за сокрытия информации о пребывании в эпидемически неблагополучной стране и нарушения режима самоизоляции жителю Евпатории грозит административная ответственность. А за заражение окружающих - еще и уголовная.

Дело в том, что евпаториец, обнаружив первые симптомы болезни, пошел в частную клинику и успел заразить доктора, который его осматривал. А врач в свою очередь - еще одного члена своей семьи. Потом его все же госпитализировали в Евпаторийскую горбольницу, и тесты оказались положительными на коронавирус.

К слову, во время эпидемиологического расследования он отрицал, что успел побывать еще и на работе, однако вскоре правда открылась.

Дело за нарушение домашнего карантина против евпаторийца возбудили еще до ужесточения ответственности. Но каждый новый случай заболевания, связанный с его персоной, уже будет трактоваться по новым нормам, предусматривающим от 4 до 7 лет лишения свободы.

- Закон обратной силы не имеет, и пока не подписаны и не вступили в силу новые нормы ответственности, будет применятся прежняя мера в виде штрафа или исправительных работ. Это уже на усмотрение суда, - пояснил КП-Крым один из правозащитников. - Этому выздоровевшему нужно молится о здоровье всех, кому он мог подарить вирус, чтобы избежать реального тюремного срока.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Саках готовится к выписке еще один пациент - крымчанка, которая прибыла из Риги и по требованию медиков прошла обследование на коронавирус.

На своей странице в соцсетях глава Сакской администрации Александр Овдиенко опубликовал фото с женщиной.

Женщина уже может позволить себе находится без маски в обществе. Фото: Александр Овдиенко/facebook

- Сегодня навестил Ольгу Павловну. Самочувствие ее хорошее. Очень трогательные отзывы у нее к нашим врачам, медсестрам, санитарам, - написал глава администрации. - Услышал много теплых, искренних слов человеческого счастья и любви.

Сейчас на домашней изоляции находятся 2758 человек. За нарушение режима им грозит административная ответственность и помещение в обсерватор еще на 14 дней. В случае признаков вирусной инфекции, больного госпитализируют в стационар. К этому моменту на больничных койках находятся 64 человека.

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