Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 31 марта 2020 года: Зарегистрирован 1 новый случай

В Крыму по состоянию на 31 марта 2020 года зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусом.

- У нас еще один заболевший. Это второй внутренний случай, всего 16 человек, - сообщил на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, новый зараженный - это член семьи врача частной клиники, который подхватил инфекцию от крымчанина, не соблюдавшего карантин.

Напомним, житель полуострова должен был соблюдать режим самоизоляции, однако не стал этого делать и пошел в медицинский центр. Оказалось, что у безалаберного крымчанина подтвердился коронавирус, и он успел заразить врача, который проводил осмотр. А от зараженного врача инфекцию получил один из членов его семьи.

Это второй случай заражения коронавирусом, который не является завозным. Все остальные инфицированные привезли заболевание из-за границы.

- Больной не выезжал находился в контакте с пациентом, ранее ранее госпитализированным в инфекционный стационар. Установлен круг контактных лиц, это 34 человека. Им всем вручили постановление о временной изоляции, направили информацию в медучреждения об организации медицинского наблюдения, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, Роспотребнадзор ранее уже проверил 16 сотрудников упомянутой частной клиники, у 14 коронавирус не подтвердился, двое сдают анализы повторно.

В отношении крымчанина, который стал источником заражения теперь уже двух человек, возбуждено уголовное дело за нарушение карантина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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