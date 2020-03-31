2020-03-31T10:29:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 31 марта 2020 года: Под наблюдением - почти три тысячи человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Крыму на утро 31 марта 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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Симферопольцы стараются выходить на улицу в маскахСимферопольцы стараются выходить на улицу в маскахФото: Михаил ПАТЛИС
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все главные новости – читайте в одном материале КП-Крым.

НОВЫЙ СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Крыму за последние сутки зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом. Это член семьи врача, которого инфицировал крымчанин, не соблюдавший карантин.

Всего подтвержденных случаев заболевания в Республике Крым 16 человек.

Госпитализировано с подозрением на коронавирус 64 человека, они находятся в больниах Евпатории, Ялты, Симферополя, Сак, Алушты. Выписано 5 пациентов.

В обсерваторе по-прежнему находится 10 человек (из них трое - дети), однако учреждение готово принимать новых людей для медицинского наблюдения.

Всего под медицинским наблюдением находятся 2832 человека, снято с наблюдения - 461 человек, у них результаты тестов на коронавирус - отрицательные.

ТРАМВАИ В ЕВПАТОРИИ БОЛЬШЕ НЕ ХОДЯТ

С 31 марта трамвайное сообщение в Евпатории временно приостановили.

Как рассказали в депо, две трети пассажиров — это льготники, а льготы на период с 28 марта по 5 апреля не действуют. Люди перестали пользоваться трамваем, так что нет смысла запускать его на линию.

ПОМЕЩЕННАЯ В ОБСЕРВАТОР ГОСТЬЯ ОТЕЛЯ «ЯЛТА- ИНТУРИСТ» ЗАСЕЛЯЛАСЬ БЕЗ СИМПТОМОВ

В гостинице «Ялта-Интурист» рассказали, почему их гостью поместили в евпаторийский обсерватор для наблюдения. Женщине придется провести там две недели.

- Гостья не имела симптомов заболевания, но до приезда в Крым, возможно, контактировала с человеком, у которого впоследствии подтвердился диагноз. Тем самым женщина была определена в группу риска и сразу же отправлена в обсерватор, - сообщила директор по связям с общественностью отеля Анастасия Бенда.

КОЛИЧЕСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В СИМФЕРОПОЛЕ УМЕНЬШИЛОСЬ В ДВА РАЗА

Во время нерабочей недели в Симферополе на маршруты вышло всего около 250 единиц техники, что вдвое меньше обычного. Пассажиропоток резко снизился.

Ждать маршрутку или троллейбус на остановке придется от 20 до 40 минут.

В управлении транспорта и связи горадминистрации уверяют, что транспорт дезинфицируют ежедневно, а водителей осматривают медики перед выходом на маршрут.

ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ СТАЛИ ЕЗДИТЬ РЕЖЕ

За сутки транспортный поток по переходу через Керченский пролив уменьшился в 2,5 раза. За сутки в оба направления проследовало около 7 тысяч единиц транспорта, из них автобусов меньше сотни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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