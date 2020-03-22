2020-03-22T12:55:54+03:00
Общество

Заразившийся коронавирусом крымчанин проходит лечение в Евпатории

Мужчина вернулся из зарубежной поездки 14-го марта, а к медикам обратился лишь 16-ого
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Заболевший короновирусом проходит лечение в одной из больниц Евпатории.Заболевший короновирусом проходит лечение в одной из больниц Евпатории.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На территории Республики Крым выявлен первый случай заболевания коронавирусом. В настоящий момент, как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, крымчанин проходит лечение в Евпатории. Выяснилось, что мужчина вернулся из зарубежной поездки 14-го марта, а к медикам обратился лишь 16-ого. Стал известен и маршрут заболевшего: он вылетел из Франции в Польшу ( город Краков), затем отправился на Украину. На полуостров он приехал из Херсона через пункт автопропуска.

- На территорию Крыма просочилась зараза, - так эмоционально высказался Сергей Аксенов, глава РК, на заседание штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Руководитель РК отметил, что нужно в течении суток выявить всех, кто с контактировал с заболевшим.

На сегодняшний день супруга и дети заболевшего находятся в боксе-изоляторе больницы Евпатории. Всего выявлено 37 человек, которые с ним контактировали, из которых 5 близких контактов и 32 отдаленных. Все они находятся под контролем медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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