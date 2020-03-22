Профилактика коронавирусной инфекции в Республике Крым: под контролем находится 413 человек, а в изоляторах 35

22 Март 2020 2020-03-22T12:05:23+03:00

Всем, кто приехал из-за границы, приходится две недели посидеть на карантине дома. Фото: Архив КП

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22 марта в правительстве региона состоялось заседание штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.

На совещании озвучены данные по ситуации за прошедшие сутки.

По информации регионального Министерства здравоохранения врачи-инфекционисты взяли под контроль 413 взрослых и несовершеннолетних. В медицинских учреждениях, в изолированных палатах находится 35 человек. В регионе действует постановление: все, кто приехал из-за границы, должен по доброй воле 14 дней побыть на карантине дома.

Состояние же первого заразившегося коронавирусом в Крыму практически удовлетворительное, он не температурит, кашля нет. Нет никаких опасений за его здоровье.

На сегодняшний день выявлены круг лиц, с которыми он общался. Нашли даже таксиста, который вез заболевшего с пункта пропуска на украинско-российской границе домой. Родные первого заразившегося коронавирусом в Крыму помещены в изолятор, другие кто с ним контактировал находятся под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU