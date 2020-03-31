Режим самоизоляции граждан старше 65 лет в Крыму 2020: Всем сидеть дома

В Республике Крым граждан старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

- Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, - говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова.

Согласно документу, в качестве исключения могут не сидеть дома только руководители и сотрудники предприятий или организаций, органов власти и учреждений, нахождение которых на работе «является критически важным» для функционирования этих предприятий. Не распространяется требование и на работников здравоохранения пенсионного возраста, а также граждан, определенных решением оперативного штаба Совмина РК.

Пенсионеры старше 65 лет – основная группа риска во время эпидемии коронавируса, пожилые люди чаще переносят заболевание в тяжелой форме. Именно поэтому власти стараются уберечь пенсионеров от возможного контакта с зараженными.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что большинство крымчан, зараженных коронавирусом, болеют бессимптомно, у них даже нет температуры. Однако такие люди являются переносчиками инфекции и могут заразить других.

ПОЛСОТНИ НАРУШИТЕЛЕЙ

Только за одни сутки полицейские поймали на улице 477 пенсионеров старше 65 лет, которые не имели права выходить из дома. Им всем на первый раз выписали предписание, без штрафа.

Рейды проходят ежедневно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сначала Москва и Московская область, а вслед за ними – каждый третий регион Российской Федерации ввели режим полной самоизоляции, затрагивающий всех граждан, независимо от возраста.

В таком случае выходить всем жителям региона можно только за покупками в ближайший магазин или аптеку, а также для прогулки с собакой или чтобы выбросить мусор.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал все регионы последовать примеру Москвы и тоже ввести такие ограничения. В Республике Крым пока не решились объявить режим полной самоизоляции, но не исключено, что власти сделают это в ближайшие дни.

КОНКРЕТНО

Размеры штрафов для физических лиц:

От 1 до 3 тысяч рублей - минимальные нарушения при режиме повышенной готовности

От 15 до 40 тысяч - нарушение санитарно-эпидемиологических норм

От 150 до 300 тысяч рублей - повторное нарушение

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