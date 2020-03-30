2020-03-30T15:04:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Крыму: введут ли его из-за коронавируса

Из-за коронавируса Москва запретила всем жителям выходить из дома без веской причины. Введут ли аналогичный режим полной изоляции в Крыму, узнавала «Комсомолка»
Анастасия ЖУКОВА
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Выходить из дома можно только в ближайший магазинВыходить из дома можно только в ближайший магазинФото: Михаил ПАТЛИС
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В Москве и Московской области 29 марта ввели режим полной самоизоляции для профилактики коронавируса. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник призвал руководителей регионов проработать введение аналогичных ограничительных мер. Введут ли режим полной самоизоляции или комендантский час в Крыму из-за коронавируса? Прогнозы читайте в «Комсомолке».

С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР

С 29 марта запрещено покидать дома абсолютно всем москвичам без веских оснований. Можно показаться на улице, только если вы идете в больницу, на работу (для тех, чьи предприятия продолжают функционировать), выбросить мусор, выгулять собаку. За продуктами следует идти в ближайший магазин, а гулять с собакой – только рядом с домом.

Вообще нельзя покидать жилище пациентам с коронавирусом, которые проходят лечение дома, а также людям, контактировавшим с такими пациентами, даже если диагноз не подтвержден. Сидят на карантине в течение 14 дней и все граждане, которые вернулись из-за границы.

Максимальное наказание за нарушение режима – 40 тысяч рублей штрафа.

Следить будут с помощью уличных камер. «Умные» системы распознают лица и вычисляют недобросовестных москвичей.

НАДЕЖДЫ НА «УДАЛЕНКУ»

В Крыму тоже действует двухнедельный карантин для всех, кто приезжает из-за рубежа, и тех, у кого подозрение на коронавирус. Помимо этого, не выходить из дома предписано лишь гражданам старше 65 лет.

На заседании оперативного штаба в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов призвал руководителей всех органов власти, учреждений и ведомств по максимуму перевести работников на «удаленку».

- Чтобы не пришлось принимать меры, как в Москве… Практически всем рекомендовано было перейти на самоизоляцию, было обращение Мишустина. Смотрите внимательно за ситуацией, отправьте всех на удаленную работу! Любой человек, который ходит сейчас по коридору, является угрозой, - отметил Сергей Аксенов.

Всех, кто нарушает режим самоизоляции, сейчас ловит полиция. Правоохранители ежедневно проводят рейды по всем городам полуострова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Крыму завели первое уголовное дело за нарушение карантина. Жителю полуострова выдали предписание о самоизоляции, но дома ему не сиделось. Гражданин пошел в медицинский центр и заразил коронавирусом врача, который проводил его осмотр.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов поручил принудительно помещать в обсерватор всех, кто нарушил режим самоизоляции.

В Крыму к 30 марта подтверждено 15 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

КОНКРЕТНО

Какие штрафы заплатят граждане, не соблюдающие правила, введенные для профилактики коронавируса

От 1 до 3 тысяч рублей - минимальные нарушения при режиме повышенной готовности

От 15 до 40 тысяч - нарушение санитарно-эпидемиологических норм

От 150 до 300 тысяч рублей - повторное нарушение

До 1 миллиона рублей - для юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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