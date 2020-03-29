2020-03-29T12:44:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Аксенов: Нарушивших режим самоизоляции принудительно поместят в обсерватор

Если по вине таких крымчан коронавирусом заболеет кто-то еще, на нарушителей заведут уголовное дело
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Только за вчерашний день правоохранители выявили 17 фактов нарушения режима самоизоляции по предписанию.Только за вчерашний день правоохранители выявили 17 фактов нарушения режима самоизоляции по предписанию.
Изменить размер текста:

Крымчан, которые нарушат режим самоизоляции по предписанию, принудительно поместят в обсерватор. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе оперативного штаба по предупреждению распространения короновирусной инфекции.

- Более того, если обнаружится, что из-за нарушения режима самоизоляции был кто-то заражен, должно быть (заведено. - ред.) уголовное дело — 100%. Причем так, чтобы весь ущерб от лечения был возмещен такими персонажами в каждом конкретном случае, - добавил глава Крыма.

Такие кардинальные меры были приняты из-за постоянного нарушения карантина в Крыму. По данным министра РК Павла Каранды, только за вчерашний день правоохранители выявили 17 фактов нарушения режима самоизоляции по предписанию медиков. Двух нарушителей привлекли к административной ответственности.

- Напрямую в органы внутренних дел поступило около 60 сообщений о нарушениях (карантина. - ред.) подтвердилась половина. В целом поступила информация о 295 граждан новых, которые приехали из-за границы, все они установлены, сведения переданы в роспотребнадзор. Сейчас 19 граждан еще не установлены, возможно, они находятся не на территории Республики Крым, - отрапортовал министр.

Напомним, что в Крыму на 28 марта зафиксировали новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Теперь в республике 15 заболевших, еще пять инфицированных находятся в Севастополе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 28 марта 2020 года: Выявили один новый случай, всего - 15 зараженных

Количество зараженных коронавирусом в Крыму 28 марта 2020 года стало больше на одного человека (подробнее)

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 27 марта 2020 года: Выявили 7 новых случаев, всего - 14 зараженных

Количество зараженных коронавирусом в Крыму 27 марта 2020 года выросло вдвое (подробнее)

Закрытие санаториев и гостиниц в Крыму из-за коронавируса: Распоряжение главы прекратить прием гостей до 1 июня

«Комсомолка» узнала все о грядущем закрытии санаториев и гостиниц в Крыму из-за коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Количество зараженных коронавирусом в России на 29 марта 2020 года: выявлено 270 новых случаев
Общее число заразившихся превысило полторы тысячи человек, впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. Сообщаем количество зараженных коронавирусом в России на 29 марта 2020 года
Новости 24
Лидер Меджлиса* потребовал перекрыть Крымский мост
В Ялте закрыли доступ к набережной
Более 400 объектов в Крыму работали 28 марта, несмотря на запрет
В Крыму из-за коронавируса закрываются «наливайки», ломбарды и автомойки
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков находятся более 2600 человек
В Крыму нашли еще двоих туристов с «коронавирусного» лайнера, не соблюдавших карантин
Несмотря на коронавирус, в Крыму будут работать сельскохозяйственные ярмарки
Погода в Крыму на 29 марта: сыро и тепло до +15
Перед закрытием зала из-за коронавируса тренеры Симферополя сняли шуточный ролик
Чиновник на своей машине перекрыл въезд на Красные пещеры, чтобы не допустить распространение коронавируса
Крымский мост присоединится к акции «Час Земли» и отключит подсветку
В детсадах и школах Симферополя будут работать дежурные группы
В начале апреля в Крыму ожидаются заморозки
Во время нерабочей недели в Крыму не будут отключать свет и воду за долги
В Крыму предложили сделать бесплатным проезд для медиков и сотрудников полиции
Новую лабораторию для проведения тестов на коронавирус запустят в Симферополе уже на следующей неделе
«Горячие головы»: Трое крымчан попытались сбежать от режима самоизоляции на Украину
В Крыму приостановили внедрение дифференцированного тарифа на воду из-за коронавируса
Гость отеля «Ялта-Интурист» поедет в обсерватор - проверяться на коронавирус
В Крыму нашли еще 15 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков находятся 2414 человек
До 15 суток ареста и штрафы: Крымчанам объяснили, какое наказание их ждет за нарушение указа Аксенова
В Евпатории запустили первый крымский обсерватор для борьбы с коронавирусом
Как в Крыму хозяйничает март: 8 восхитительных фото Гурзуфа
Погода в Крыму на 28 марта: До +19 градусов и облачно
Сообщите о себе: Власти Крыма ищут пассажиров лайнера «Bellisima»
Киоски «Крымсоюзпечати» останавливают работу по всему Крыму из-за коронавируса
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии здоровья зараженных коронавирусом
Нерабочая неделя в Крыму: Как будут работать ЗАГСы с 30 марта по 5 апреля