Аксенов: Нарушивших режим самоизоляции принудительно поместят в обсерватор

Крымчан, которые нарушат режим самоизоляции по предписанию, принудительно поместят в обсерватор. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе оперативного штаба по предупреждению распространения короновирусной инфекции.

- Более того, если обнаружится, что из-за нарушения режима самоизоляции был кто-то заражен, должно быть (заведено. - ред.) уголовное дело — 100%. Причем так, чтобы весь ущерб от лечения был возмещен такими персонажами в каждом конкретном случае, - добавил глава Крыма.

Такие кардинальные меры были приняты из-за постоянного нарушения карантина в Крыму. По данным министра РК Павла Каранды, только за вчерашний день правоохранители выявили 17 фактов нарушения режима самоизоляции по предписанию медиков. Двух нарушителей привлекли к административной ответственности.

- Напрямую в органы внутренних дел поступило около 60 сообщений о нарушениях (карантина. - ред.) подтвердилась половина. В целом поступила информация о 295 граждан новых, которые приехали из-за границы, все они установлены, сведения переданы в роспотребнадзор. Сейчас 19 граждан еще не установлены, возможно, они находятся не на территории Республики Крым, - отрапортовал министр.

Напомним, что в Крыму на 28 марта зафиксировали новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Теперь в республике 15 заболевших, еще пять инфицированных находятся в Севастополе.

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