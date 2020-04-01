2020-04-01T20:50:42+03:00
Экономика

Фермеры Крыма объединились для доставки продуктов на дом

Акция проходит в социальных сетях с хэштегом #поддержиместного
Анна КИРИЕНКО
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Крымские фермеры объединились для продажи натуральной продукции напрямую потребителюКрымские фермеры объединились для продажи натуральной продукции напрямую потребителюФото: Анна КИРИЕНКО
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В социальных сетях набирает обороты инициатива по доставке на дом крымских натуральных фермерских продуктов.

Для производителей сыров, полуфабрикатов, десертов, выпечки, соусов и джемов это возможность продать свой товар, для крымчан - подкрепить свой организм полезной и живой едой в период карантина.

- Наши московские коллеги, состоящие в объединении «Местная еда», в этой ситуации начали между собой взаимодействовать и выходить напрямую к потребителю, - рассказала КП-Крым инициатор проекта Татьяна Большакова. - С их разрешения я перенесла эту идею в Крым, но уже с организацией доставки, поскольку у москвичей этот вопрос решается на договорных условиях между поставщиком и покупателем.

Натуральную продукцию крымских производителей в торговых сетях не найти Фото: Анна КИРИЕНКО

Натуральную продукцию крымских производителей в торговых сетях не найтиФото: Анна КИРИЕНКО

Как один из составителей гастрономической карты Крыма и автор проекта «В Крым с вилкой и штопором», Большакова составила обширную базу производителей фермерской и крафтовой продукции. Прежде они сбывали свой товар в рестораны, кафе или на ярмарках, однако теперь в условиях карантина лишились такой возможности.

С другой стороны есть спрос на натуральную продукцию, который работающие продуктовые магазины удовлетворить не могут.

- В нашем случае логистика проходит через три партнерские точки - в Севастополе, Ялте и Феодосии, куда фермеры привозят заказ, а потребители - забирают. Но если карантин ужесточится, такая схема работать не будет, поэтому ведем переговоры со службой доставки, чтобы иметь возможность привлечь в проект, - отметила Большакова.

В проекте участвуют уже почти два десятка производителей и почти полтысячи потребителей. Продукция представлена в группах в социальных сетях Facebook и во ВКонтакте по поиску #поддержиместного. В скором времени у проекта появится своя страничка в Instagram.

Сейчас проект ищет единомышленников в Симферополе и Евпатории, готовых быть пересылочным пунктом для доставки продукции. Конечно, с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Страницы в социальных сетях служат книгой отзывов и предложений, а также площадкой для гастрономических дискуссий.

Ранее глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин посетовал, что продукция крымских сельхозпроизводителей массово вывозится на материк. Многие фермеры и сельхозпроизводители готовы свою продукцию развозить по домам. Однако такую деятельность нужно регламентировать с введением обязательных мер профилактики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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