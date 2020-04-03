Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 3 апреля 2020 года: Подтверждено два новых случая

В Крыму по состоянию на 3 апреля 2020 года зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусом. За сутки подтверждено два диагноза

- Один из заболевших – крымчанин, прибывший из Москвы, второй - житель Москвы, приехавший к родственникам в Крым, - сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

Из 18 подтвержденных случаев 16 - завозные, люди заразились за пределами полуострова. Два - местные, члены одной семьи. Они получили инфекцию от гражданина, который не соблюдал карантин.

Глава Крыма заверил, что в отношении всех зараженных, а также тех, кто с ними контактировал, проводятся профилактические мероприятия. Всех, кто теоретически мог заразиться, тестируют на коронавирус.

- Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения. Лица из числа отдаленных контактов и прибывшие находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции, - отметил Аксенов.

Роспотребнадзор установил, что оба зараженных летели в Крым на самолете, всех пассажиров авиарейсов уже взяли под наблюдение.

Напомним, в Крыму возбуждено первое уголовное дело за нарушение карантина. Так, первый заболевший - житель Евпатории, который приехал из Европы и скрыл этот факт - заразил врача частной клиники, куда он пришел на осмотр, хотя получил предписание соблюдать режим самоизоляции. От врача заразился член его семьи.

Напомним, в Крыму возбуждено первое уголовное дело за нарушение карантина. Так, первый заболевший - житель Евпатории, побывавший в Европе,

Напомним, житель полуострова должен был соблюдать режим самоизоляции, однако не стал этого делать и пошел в медицинский центр. Оказалось, что у безалаберного крымчанина подтвердился коронавирус, и он успел заразить врача, который проводил осмотр. А от зараженного врача инфекцию получил один из членов его семьи.

Это второй случай заражения коронавирусом, который не является завозным. Все остальные инфицированные привезли заболевание из-за границы.

- Больной не выезжал находился в контакте с пациентом, ранее ранее госпитализированным в инфекционный стационар. Установлен круг контактных лиц, это 34 человека. Им всем вручили постановление о временной изоляции, направили информацию в медучреждения об организации медицинского наблюдения, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, Роспотребнадзор ранее уже проверил 16 сотрудников упомянутой частной клиники, у 14 коронавирус не подтвердился, двое сдают анализы повторно.

В отношении крымчанина, который стал источником заражения теперь уже двух человек, возбуждено уголовное дело за нарушение карант

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