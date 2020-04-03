Для проверки на наличие коронавируса разыскивают пассажиров автобуса Ялта-Сочи

3 Апр 2020 2020-04-03T12:16:55+03:00

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Крымское управление Роспотребнадзора разыскивает пассажиров, которые ехали на автобусе «Ялта-Сочи» 25 марта.

Это необходимо для того, чтобы исключить у граждан наличие коронавирусной инфекции.

- Просьба всех лиц, которые следовали автобусом «Ялта - Сочи» 25 марта 2020 года, ориентировочное время убытия с автовокзала Ялты - 11.40, с автовокзала «Центральный» Симферополя - 14.00, обратиться на «горячую линию» 112, - такое сообщение размещено на официальном портале правительства Республики Крым.

Кстати, удалось установить всех пассажиров самолетов, где летели новые инфицированные коронавирусом. Всех людей передадут под наблюдение врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU