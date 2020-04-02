Режим работы Центра занятости в Крыму в период самоизоляции: Как и что будет работать

В Крыму и по всей России продлен нерабочий режим до 30 апреля. Режим полной самоизоляции пока что введен на полуострове введен до 6 апреля, однако его могут продлить. «Комсомолка» разъясняет, как работает в Крыму центр занятости в период самоизоляции.

Итак, ходить за справками в центр занятости не нужно, все можно сделать в режиме онлайн.

РАБОТОДАТЕЛЯМ

- В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) отчеты по всем формам будут приниматься в электронном виде (скан-копии) на электронные адреса территориальных отделений ГКУ «Центр занятости населения». Их можно найти на сайте, - сказано в сообщении центра.

Кроме того, Минтруд разместил на портале «Работа в России» электронные формы об увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников организаций.

СОИСКАТЕЛЯМ

Все приемы и консультации центр проводит в электронном и телефонном режиме. Найти необходимого специалиста можно в телефонной базе по ссылке.

Регистрировать перерегистрировать всех желающих получить работу тоже будут в режиме онлайн. Для этого нужно направить на адрес электронной почты территориального отделения ГКУ «Центр занятости населения» в городе/районе Республики Крым в электронном письме ваше фото, снимки паспорта и трудовой книги. Подробнее с правилами можно ознакомиться по ссылке.

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