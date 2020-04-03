Оформление больничных во время режима самоизоляции: Что нужно делать гражданам старше 65

3 Апр 2020 2020-04-03T13:43:44+03:00

По всем вопросам нужно обращаться в ФСС Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Данные в соцстрах будет передавать работодатель

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Российское правительство установило временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий гражданам старше 65 лет.

Подробную информацию можно получить в региональном фонде социального страхования.

- Вам следует сообщить работодателю способом, исключающим личное присутствие о намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 6 апреля по 19 апреля 2020 года, - уточнили в организации.

Информацию о сумме назначенного пособия и всю другую информацию можно получить в личном кабинете.

Для входа необходимо использовать логин и пароль от портала «Госуслуги».

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ИСТОЧНИК KP.RU