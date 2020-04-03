Можно ли ездить на дачу в Крыму в период карантина: рекомендации и советы врачей

В период всеобщей самоизоляции, введенной на полуострове с 3 апреля, многих заботит вопрос, можно ли ездить на дачу в Крыму в период карантина, не остановят ли вас по дороге, и насколько это безопасно.

Отметим, что власти Крыма не вводили ограничения для поездок на личном транспорте, но от далеких путешествий лучше отказаться. Использовать авто лучше в случае крайней необходимости, но и выезды на дачные участки не запрещены.

- У человека, который в машине находится, должен быть документ, подтверждающий, что он куда-то едет. На дачные участки выезды разрешены. Самоизоляция на своей даче - это нормальный процесс, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк добавил, что при остановке машины сотрудниками ГИБДД вы должны указать точный адрес, по которому направляетесь, чтобы это можно было проверить.

- Как правило, на дачах уже начинаются весенние полевые работы. Некоторые высаживают рассаду. Плюс, на дачах находятся домашние животные. Поэтому проезд разрешен, - сказал Юрий Гоцанюк.

КОМПЕТЕНТНО

Эскендер КАРИМОВ, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ имени В.И. Вернадского:

- На даче лучше в том плане, что человек больше двигается. Все зависит от площади. Если площадь достаточная для того, чтобы двигаться, лучше находиться на даче. Плюс, человек может чаще выходить на свежий воздух. Двигаться нужно, чтобы не возникали застойные явления. А это предрасполагающий фактор к любому заболеванию хроническому. Но есть другие минусы: главный момент профилактики для всех респираторных и хронических заболеваний – это соблюдение температурного режима. На даче, которая плохо отапливается, лучше в карантин не сидеть.

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