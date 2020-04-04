2020-04-04T13:56:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Правила использования личного автомобиля в Крыму в период самоизоляции: Паспорт, справка, копии документов пожилых родственников и документов на дачу

Минтранс РК выдал рекомендации по использованию личного автомобиля в Крыму в период самоизоляции
Анна КИРИЕНКО
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В личном автомобиле меры предостарожности аналогичны общественному транспортуВ личном автомобиле меры предостарожности аналогичны общественному транспортуФото: Виталий ПАРУБОВ
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Министерство транспорта Крыма выдало правила пользования личным автомобилем в регионе в период самоизоляции. Они носят рекомендательных характер и будут действовать на период усиленных мер профилактики распространения Covid-19.

- Правила передвижения согласованы с МВД, чтобы у людей во время передвижения не возникало никаких неоднозначных историй, - сообщил министр информации и связи Крыма Михаил Афанасьев.

Порядок передвижения по Крыму на личном и общественном автотранспорте находится в числе основных вопросов, поступающих на «горячую линию» Совмина.

В первую очередь гражданам нужно позаботиться об индивидуальной профилактике - пользоваться защитными масками, антисептиками, спиртовыми салфетками или перчатками. Рекомендуется проветривать салон автомобиля до, после и во время движения. Никаких особых разрешение и спецпропусков по-прежнему не требуется.

- В первую очередь, это документ удостоверяющий личность, - пояснила профильный вице-премьер правительства Крыма Юлия Жукова. - Логично будет подтвердить то, что у вас имеется дача, и подтвердить это документом с указанием местоположения. Чтобы сотрудник ГИБДД мог записать эти данные и, в случае необходимости, это проверить. Никаких особых разрешений не требуется.

Передвижение на личном авто для покупки продуктов или лекарств подтверждается отметкой в паспорте о регистрации в данном населенном пункте, в служебных целях - справкой установленного образца (приложение №3 к указу главы Республики Крым), для ухода за родственниками в возрасте 65+ - копиями документов, подтверждающих пожилой возраст или инвалидность с указанием их места жительства.

Для проезда в загородный дом, на садовый участок или иную недвижимость нужно предоставить документы, подтверждающие ее наличие.

Для регистрации новорожденных и умерших также нужны подтверждающие справки о рождении или смерти. Во всех случаях паспорт гражданина РФ необходимо иметь при себе, как и водительское удостоверение.

- Граждане из других субъектов могут свободно покинуть республику на личном автотранспорте, - добавила вице-премьер. - Нет ограничений на выезд по месту регистрации.

Общественный транспорт в междугороднем и межрегиональном направлениях не ходит. Городской и пригородный двигается по графику в утренние и вечерние часы. В легковом такси одновременно могут находится не более пяти человек, включая водителя.

Напомним, что власти Крыма просят максимально ограничить поездки на личном автотранспорте, соблюдать режим домашней изоляции, покидать жилище в случае крайней необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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