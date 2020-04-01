Как будет работать транспорт на период всеобщей самоизоляции в Крыму 2020: Междугородние рейсы отменили

В Крыму ужесточили ограничительные меры для профилактики распространения коронавируса. Так, со 2 апреля вступают в силу поправки к указу главы Крыма Сергея Аксенова, которые касаются пассажирского транспорта. «Комсомолка» разобралась, как будет работать общественный транспорт на период самоизоляции.

Итак, со 2 по 14 апреля полностью ограничиваются пассажирские перевозки и перевозки багажа по автобусным и троллейбусным маршрутам, по маршрутам междугороднего и международного сообщений. Это значит, что не будут ходить автобусы даже между городами Крыма.

При этом городские и пригородные автобусы, троллейбусы, трамваи будут придерживаться специального графика - ежедневно с 06.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 в режиме выходного дня.

Легковые такси вместимостью до пяти мест продолжат работать в обычном режиме (на основании выданных министерством транспорта Республики Крым разрешений на осуществление деятельности).

Согласно документу, полностью прекращается движение пригородных поездов по маршруту «Керчь-Анапа-Керчь». Пригородные поезда будут ходить по Крыму, но только по одному оборотному рейсу за сутки - утром и вечером.

Пассажирские перевозки на морском транспорте будут полностью ограничены до 14 апреля.

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