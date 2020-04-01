Работа такси в Симферополе в период карантина: Что важно знать пассажирам при перемещении по городу

После того, как в Крыму был введен режим самоизоляции, а значительную часть трудоспособного населения отправили на вынужденные выходные, спрос на услуги такси по всей республике, и в частности Симферополе, сильно упал. Даже не смотря на то, что количество общественного транспорта в городе сократилось почти на половину, заказывать такси крымчане не спешат.

КП-Крым связалась с тремя сервисами по поиску такси, чтобы узнать, как будет организована работа такси в Симферополе в период карантина.

Распоряжения о прекращении работы агрегаторы по поиску машин и службы такси пока не получали.

- Работаем в прежнем графике, - сообщили КП-Крым в руководстве самой популярной службы такси в регионе.

При этом, отмечают на предприятии, спрос на услуги такси только в Симферополе упал на 80%. Цена подачи машины и стоимость одного километра при этом остались прежними.

Что касается мер безопасности, то все без исключения службы требуют от своих водителей носить защитные маски, иметь при себе перчатки и пользоваться кожными антисептиками. Однако сотрудники должны обеспечить себя средствами защиты самостоятельно. Ни одно предприятие не закупает для таксистов ничего из перечисленного.

- Мы, например, каждое утро требуем от водителей прислать нам видео, что у него есть маска, антисептик и влажные салфетки. Без этого доказательства он не может выйти на маршрут, - говорит диспетчер одного сервисов по поиску такси.

Похожие требования выдвигают и другие службы. Вот только проверить, пользуется ли водитель средствами защиты во время поездок – невозможно. За этим должны следить сами пассажиры. Последние могут пожаловаться на таксиста, если он едет без маски. Все нарекания принимают диспетчеры.

- Не просто блокируем водителя, а сразу увольняем, - уверяют диспетчера.

Интересно, что к пассажирам подобных требований никто не выдвигает. Клиент сам в праве решать, надевать ему защитную маску или нет.

Тем не менее, инфекционисты настоятельно рекомендуют всем крымчанам использовать средства индивидуальной защиты при выходе из дома.

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