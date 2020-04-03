2020-04-03T15:32:55+03:00
Общество

В Крыму из-за коронавируса отменили 20 рейсов электричек

Новое расписание будет действовать до 14 апреля
Анна БУГОРКОВА
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Электричек станет намного меньше в ближайшие две неделиЭлектричек станет намного меньше в ближайшие две неделиФото: Анастасия ЖУКОВА
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С 2 по 14 апреля в Крыму отменили движение электричек полуострова по 20 направлениям, сообщила пресс-служба КЖД.

Для соблюдения режима карантина в нерабочую неделю до 14 апреля ограничивается движение электропоездов из столицы по направлениям: Соленое Озеро (12.10 - 14.20; 17.55 - 19.55), Джанкой (15.00 -16.40), Евпатория (9.10 - 10:52; 14.40 - 16.22), Севастополь (9.05 - 10.55; 14.55 - 16.55).

В Симферополь отменено железнодорожное сообщение из Севастополя (8:15 - 10:15; 12:20 - 14:10), Соленого озера (9.00 - 11.10; 20.20 -22.10), Джанкоя (12.10 - 13.50), Евпатории (8.00 - 9.42; 15.20 - 17.02).

Изменения в расписании коснутся и электричек по направлениям: Керчь, Феодосия, Владиславовка, Айвазовская.

Кроме того, до 14 апреля полностью прекращено сообщение поездов Керчь – Анапа – Керчь. С подробным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Южной пригородной пассажирской компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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