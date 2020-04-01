2020-04-01T22:56:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли выгуливать животных в Крыму в период самоизоляции

«Комсомолка» узнала, можно ли выгуливать домашних питомцев в Крыму во время самоизоляции
Надежда ДАЦЮК
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Гулять с животными можно только в стометровой зоне от домаГулять с животными можно только в стометровой зоне от домаФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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С 3 по 6 апреля крымчан обязали соблюдать режим всеобщей самоизоляции по примеру других регионов России. Это необходимая мера для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Согласно поправкам к указу главы Крыма Сергея Аксенова «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», покидать жилище можно только для посещения аптеки, покупки продуктов, выноса мусора и поездки на работу (для разрешенных категорий лиц). А вот можно ли выгуливать животных?

В документе указано, что выгул питомцев, которые засиделись дома, разрешен, но только в стометровой зоне от места проживания.

Это значит, что гулять с собакой по парку и центру города не получится. При выгуле животных на всякий случай возьмите с собой документ, удостоверяющий ваше право проживания или пребывания.

В правительстве Крыма призвали отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и придерживаться ограничительных мер, которые введены для того, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Обо всех правилах в режиме всеобщей самоизоляции в Крыму читайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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