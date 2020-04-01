Можно ли ездить на работу в Крыму в период самоизоляции

Все крымчане с 3 по 6 апреля переходят на домашний режим изоляции. Это закреплено в поправках к указу главы Крыма Сергея Аксенова «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Это значит, что теперь покидать квартиру нельзя без особой надобности не только тем, кто старше 65 или приехал из неблагополучных по коронавирусу стран.

Итак, выходить из дома можно, если вам нужно выгулять домашних животных, но не более, чем на 100 метров от дома. Также разрешено выходить, если нужно купить лекарства и продукты, выбросить мусор.

Что же делать тем, кому нужно ездить на работу? Конечно, есть те, без кого в сложный период не обойтись без присутствия на рабочем месте. Это медики, сотрудники правоохранительных органов, работники продуктовых магазинов и аптек, а также те, кто трудится на непрерывном производстве.

Для того, чтобы ездить по региону и добираться до рабочего места, нужно получить от работодателя специальную справку.

- Разрешается передвижение по территории Республики Крым, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с законодательством, при наличии документа (справки) работодателя по форме согласно приложению к настоящему указу, - сказано в документе.

Напомним, что по состоянию на 1 апреля в Крыму зафиксировано 16 заболевших новой коронавирусной инфекцией, а в Севастополе - 5. Ранее в Крыму ввели ограничения по передвижению по Крымскому мосту, там будет установлен блокпост.

Все о режиме всеобщей самоизоляции в Крыму читайте по ссылке.

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