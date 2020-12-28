Любимейший симферопольцами сквер имени Высоцкого почти уничтожен. Точнее, деревья в нем. Большинство срубили в субботу - 26 декабря. В администрации столицы объясняют, что снос зеленых насаждений связан со строительством коллектора глубокого заложения. Однако для местных жителей этих оснований не достаточно.Обсуждая в социальных сетях массовый спил деревьев, жители Симферополя не скрывали яркость. Многие уверены, что это был единственный уютный сквер в городе, где хотелось проводить время.- Вот и скажите кто-нибудь, для чего все эти общественные палаты, общественные советы, если не согласовывая с обществом, принимаются такие решения, - пишет пользователь Артем.Горожане сетуют на то, что в городе и так мало зелени, укрыться летом негде, а теперь будет еще хуже.- При СССР Симферополь был зеленым и красивым городом, а теперь в кучу бетона превращается. Разве это мы оставим потомкам? - вопрошает Red Army.В администрации крымской столицы сообщили, что спил деревьев - необходимость. На этом месте появится глубоководный коллектор.- Работы проводятся подрядчиком в рамках Федеральной целевой программы. Проектно-сметная документация уже утверждена и согласована профильными ведомствами. Для сноса деревьев у рабочих имеются разрешения, которые выдал коллегиальный орган. Спил согласован с Совмином РК, - объяснили в мэрии.Также в администрации добавили, что компания внесла за каждое снесенное дерево компенсационную выплату. Деньги поступили в муниципальный бюджет и будут направлены на предстоящее озеленение столицы.- Закупка саженцев уже началась, если погода позволит - высаживать начнем уже в ближайшее время, - заявили в пресс-службе.Напомним, ранее богатырские, многолетние платаны для этих же целей спилили около набережной реки Салгир, по улице Кирова.В администрации рассказали, что для строительства коллектора деревья планируется снести по таким адресам: Екатерининский сад, на углу улицы Ленина и улицы Шмидта; на Набережной, 39 и проспекте Кирова; в сквере им. Высоцкого на углу Суворовского спуска и ул. Менделеева; на улице Морозова и улице Шполянской, вдоль реки Салгир.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа набережной реки Салгир в Симферополе срубили богатырские платаныНа их месте построят шахту глубоководного коллектора (подробнее)