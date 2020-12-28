Российский актер театра и кино Сергей Жигунов заразился коронавирусом. Лечение главный гардемарин страны проходит в ковидном госпитале, который развернули на базе Ливадийской больницы в Ялте. Своими переживаниями актер поделился с подписчиками в Instagram.- Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни, - пишет Жигунов. - Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но, поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню.Актер выразил благодарность ялтинским врачам, которые приняли его в Ливадийской больнице.- Спасибо им, потому что неизвестно чем бы закончилось. Будьте здоровы, с наступающим, - написал актер в своем Instagram.В комментариях под постом поклонники уже успели написать подбадривающие слова и посочувствовать любимому актеру.- Не вешать нос!, - пишут одни.- Терпения вам и здоровья, Сергей, гардемарины, вперед!, - подхватывают другие.Напомним, на выходных с коронавирусом слег председатель Совмина республики Крым Юрий Гоцанюк. На период болезни он взял отпуск и ушел на полную самоизоляцию.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУ председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка обнаружили коронавирусИз-за болезни чиновнику пришлось уйти в незапланированный отпуск (подробнее)Глава Заксобрания Севастополя Владимир Немцев заразился коронавирусомПредседатель рассказал, что почувствовал на прошлой неделе сильное недомогание (подробнее)