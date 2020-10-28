В Черном море из-за потепления завелась рыба-хирург и другие новоселы

Черное море нуждается в защите. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В последний день октября отмечается Международный день Черного моря. О том, как себя чувствует море, омывающее Крымский полуостров, рассказали ученые Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей РАН».

СТО НОВЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ

За последние пять лет эксперты нашли и описали около 100 новых видов, обитающих в Черном море.

- Из-за потепления климата, например, в 2019 году к нам из Средиземного моря зашла коралловая рыба-хирург. Изменение климата и повышение температуры воды привело также к появлению непривычных для нашей зоны планктонных ракообразных. А вот корейского окуня завезли с посадочным материалом для аквакультуры моллюсков, - сообщили ученые.

К добру или к худу эти новоселы? Пока однозначного ответа нет - нужно время, чтобы все как следует изучить. Но уже ясно, что планктонные ракообразные ощутимо пополнили кормовую базу, что пойдет на пользу восстановлению популяции рыб-«аборигенов» Черного моря.

НАПРЯЖЕНКА С РЫБОЙ

- Если в 60-тые годы свыше 20 видов рыб относились к промышленным, то теперь только 6, - говорят ученые.

В этом направлении, по их мнению, есть положительные сдвиги. В Черном море за 5 лет удалось регламентировать ловлю рыбы в прибрежной зоне - промысел отодвинули на 30 метров от берега. Исключили из добычи и краснокнижные виды.

Казалось бы, отличное решение проблемы - аквакультура моллюсков и рыбы, но здесь, как оказалось полно подводных камней.

- Есть такое понятие, как биобезопасность, и важно просчитать, как аквакультура будет воздействовать на экосистемы Черного моря. Крым, прежде всего, рекреационная зона, но невозможно что-то выращивать в море не имея перерабатывающих предприятий на берегу, - подчеркнули эксперты.

Они считают, что нужно разработать и принять план комплексного развития и использования Крымского полуострова, но пока такого фундаментального документа нет.

САМОЕ ЧИСТОЕ МОРЕ

Бакальская коса. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Известно, на сегодняшний день основные виды загрязнения Черного моря - это нефтепродукты, тяжелые металлы, и микропластик. Но все же есть район, куда «блага» цивилизации дошли в не полном объеме.

- Самое чистое море у берегов Крыма - Каркенитский залив. Здесь существует и биологическое многообразие, которое делает этот район важной для всего Черного моря экосистемой. Поэтому лучше места для создания Национального морского парка, чем окрестности Бакальской косы, не найти, - считают ученые.

Претворят ли власти настойчивое пожелание ученых в жизнь - станет известно позже. В настоящее же время в Севастополе 3% акватории имеют различный охранный статус, в Республике Крым эта цифра меньше одного процента.

ДЕЛЬФИНОВ НУЖНО СПАСАТЬ

Летняя «перепись» китообразных показала, что у берегов полуострова обитает около 800 дельфинов. Азовок, белобочек и афалин с каждым годом становится меньше. Популяция китообразных, по словам экспертов, находится в угнетенном состоянии. Чтобы спасти млекопитающих ученые предлагают создать для них особые охраняемые акватории.

Карантинный бассейн. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пока же на территории Карадагской научной станции идет строительство карантинного бассейна, где будут реабилитировать перед выпуском в море дельфинов, долгое время пробывших в неволе или выбросившихся на берег.

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