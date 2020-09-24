Радиация и химикаты: Что губит воду в Черном и Азовском морях

Воды Черного моря таят неприятные химические сюрпризы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

О девственной чистоте морей, омывающих Крымский полуостров, говорить не приходится. Глубины таят в себе искусственные радиоактивные элементы - эхо испытаний ядерного оружия и техногенных катастроф, самая крупная из которых - авария на Чернобыльской АЭС.

- Долгоживущие искусственные радионуклиды, как стронций-90 и цезий-137, имеют период полураспада 30 лет, а «время жизни» 97% атомов этих радионуклидов составляют 150 лет. А значит попадая в морскую среду они никуда не деваются, а выносятся через проливы в другие моря, остаются в донных отложениях, - рассказывает КП-Крым Наталья Мирзоева, кандидат биологических наук, завотделом радиационной и химической биологии Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского».

В Черном море, благодаря его большой экологической емкости (процессам, позволяющим перераспределять, разбавлять или утилизировать загрязняющие вещества), не было зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации по радиоактивному загрязнению на протяжении всего периода исследования. В тоже время, серьезное беспокойство вызывает химическое загрязнение.

- Чем дальше шагает прогресс, тем выше уровень содержания в воде различных химических элементов, - отмечает Мирзоева. - Живой тому пример - Севастопольская бухта. Она очистилась в 90-ые годы, когда с распадом СССР рухнула экономика, закрылись многие предприятия в городе, практически не осталось крупных морских судов.

Да, в то время людям было тяжело, но море «оживало». Ученые отмечали, что в Севастопольской бухте стали появляться такие виды рыб и ракообразных, которые, казалось, были утрачены навсегда.

Экология бухт Севастополя улучшилась, когда промышленность пришла в упадок. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

А теперь к нам пришла новая беда - микропластик. Он не разлагается в прямом смысле, он устойчив и лишь постепенно распадается на все более мелкие частицы, нанося серьезный вред обитателям моря.

Но как же все это «зло» попадает в море?

- Тысяча вариантов! Взять тот же порошок, который вы используете в стиральной машинке. Канализационные стоки нередко сливаются в море неочищенными. Массово химические вещества смывают с суши дождями, они попадают в воду с муниципальными стоками, сбросами с судов, промышленных предприятий. А воды Черного моря, помимо побережья России, омывают берега еще семи государств, - заключает ученый.

КСТАТИ

Специалисты Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которые следят за самочувствием Черного и Азовского морей, официально заявили, что за последний месяц лета 2020, в Ялтинском заливе было зафиксировано 2 случая превышений ПДК по растворенному кислороду и 2 случая превышений ПДК по гептахлору. В Керченского залива - 6 случаев превышения ПДК по нефтепродуктам.

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