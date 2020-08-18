«Рыбки обездоленные! Зачем ты так, человек?»: Билан возмутился количеством мусора в Черном море

Дима Билан отдыхал на ЮБК. Фото: личная страница в Instagram

Известный российский певец Дима Билан, приехавший в Крым на гастроли, возмутился количеством мусора в Черном море.

- Сегодня плавали вдали от берега. За семь часов морской прогулки три раза видел пластиковые предметы (тарелки, обертки от мороженого) в море. Не смог проплыть мимо, прыгнул и поймал врага, - написал певец на своей странице в Instagram.

На видео он назвал рыбок «обездоленными» и призвал подписчиков не оставаться равнодушными, а «еще раз подумать, прежде чем бездумно бросить (мусор)».

Певец пробыл в Крыму около недели. Он успел не только дать концерты, но и здорово отдохнуть. Артист набирался сил на ЮБК – любовался морем и видами Ласточкиного гнезда.

- Я в шоке от того, насколько Крым может быть разным! Совсем не жалею, что решил остаться еще на несколько днеи ! Немного лета мы точно заслужили!) Убираю гаджеты, погружаюсь в природу, - написал певец.

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