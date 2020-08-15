«Осталось 2 дня «мучений»: Ксения Бородина недовольна отдыхом в Крыму

Бородина отдыхала на ЮБК. Фото: borodylia/ Instragram

Ксения Бородина, телеведущая, «хозяйка» реалити-шоу «Дом-2» выставила в соцсети фото из Ялты.

Снимок хорош: худенькая девушка в шортиках, а на втором плане гора Аю-Даг.

- Колоритный пляжик, как в 90-ые: люди играют в карты, а на обед кормят борщецом. А я уже хочу в отель, где все включено: море, пляж, еда и сидишь на одном месте. Мне так спокойнее. Осталось 2 дня «мучений», - написала артистка.

Злопыхателям она объяснила, что она не хочет ни в какую Турции. Просто ждет, чтобы заселиться в отель формата «all inclusive». И речь не идет только об обедах и алкоголе, главное – развлечения для детей и деток.

Девушка прекрасно выглядит. Фото: borodylia/ Instragram

Пользователи оставили довольно эмоциональные комментарии под постом: «Ксюша, вы же так любите Турцию, почему туда не поехали?»; «В Ялте нет хорошего пляжа и чистого моря. Это же портовый город. В Ялту хорошо погулять на пару дней и все, а отдыхать лучше в другом месте»; «Ксюша – ты красотка! Шлепки больше весят тебя!»

На деле Ксению можно понять – ведь она приехала на отдых с ребенком, которому нужны особо комфортные условия.

Кайфулики! Фото: borodylia/ Instragram

Фото с дочерью, которое сделано в Севастополе, артистка подписала одним словом – «Кайфулики!»

В это лето на Крымский полуостров пролился целый звездопад. Фото с крымским загаром уже выставила в соцсети Пелагея. Певец Митя Фомин даже успел подружиться с бомжами в Севастополе. Порадовала поклонников и артистка Эвелина Бледанс. Оценил достоинства Судака Дмитрий Красилов - пухляш из группы Little Big.

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