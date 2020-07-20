«Мы делили апельсин»: Эвелина Бледанс побаловала жирафа
Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала на своих страницах в соцсетях об ярких моментах отдыха в Крыму.
«Мы делили апельсин: много нас, а он один», - под незамысловатую детскую считалку оранжевый плод перекочевал из рук актрисы в желудок экзотического животного.
- Мои любимые жирафы и обезьянки, - призналась Эвелина Бледанс. - А вам кого больше всего нравится кормить?
Пользователи соцсетей ответили на вопрос в комментариях: «Осликов забавно кормить»; «У меня жираф угощение не взял! Полчаса за ним бегала. Предлагала петрушку, а видимо нужно было цитрусовые».
Телеведущая слывет защитницей животных: перед Новым годом она, например, призвали отказаться от крысиного яда, чтобы спасти жизни грызунам.
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ИСТОЧНИК KP.RU