«Мы делили апельсин»: Эвелина Бледанс побаловала жирафа

20 Июль 2020 2020-07-20T20:03:43+03:00

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Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала на своих страницах в соцсетях об ярких моментах отдыха в Крыму.

bledans Эвелина Бледанс накормила жирафа апельсинами

«Мы делили апельсин: много нас, а он один», - под незамысловатую детскую считалку оранжевый плод перекочевал из рук актрисы в желудок экзотического животного.

- Мои любимые жирафы и обезьянки, - призналась Эвелина Бледанс. - А вам кого больше всего нравится кормить?

Пользователи соцсетей ответили на вопрос в комментариях: «Осликов забавно кормить»; «У меня жираф угощение не взял! Полчаса за ним бегала. Предлагала петрушку, а видимо нужно было цитрусовые».

Телеведущая слывет защитницей животных: перед Новым годом она, например, призвали отказаться от крысиного яда, чтобы спасти жизни грызунам.

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ИСТОЧНИК KP.RU