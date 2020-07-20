2020-07-20T20:03:43+03:00
Общество

«Мы делили апельсин»: Эвелина Бледанс побаловала жирафа

Актриса обожает длинношеих симпатяг [фото, видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Фото: Эвелина Бледанс/VKФото: Эвелина Бледанс/VK
Изменить размер текста:

Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала на своих страницах в соцсетях об ярких моментах отдыха в Крыму.

bledansbledans
Эвелина Бледанс накормила жирафа апельсинами
5507 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Мы делили апельсин: много нас, а он один», - под незамысловатую детскую считалку оранжевый плод перекочевал из рук актрисы в желудок экзотического животного.

- Мои любимые жирафы и обезьянки, - призналась Эвелина Бледанс. - А вам кого больше всего нравится кормить?

Пользователи соцсетей ответили на вопрос в комментариях: «Осликов забавно кормить»; «У меня жираф угощение не взял! Полчаса за ним бегала. Предлагала петрушку, а видимо нужно было цитрусовые».

Телеведущая слывет защитницей животных: перед Новым годом она, например, призвали отказаться от крысиного яда, чтобы спасти жизни грызунам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мы делили апельсин»: Эвелина Бледанс побаловала жирафа
В Севастополе наглость пьяного водителя привела к массовой драке
В Академию футбола Крыма 19 июля приехала последняя группа новобранцев
Аксенов оценил участие Путина в закладке кораблей для ВМФ в Керчи
Шесть человек застряли на колесе обозрения в Алуште
В Симферополе и Севастополе 21 июля частично отключат электричество
В Крыму легковушка Lada Granta чуть не попала под трактор
Пляжи Южного берега Крыма съел шторм, отдыхающим тесно
Маленькой крымчанке требуется дорогое лечение в Германии
Симферополь и Симферопольский район на сутки останутся без воды
Семь сотрудников администрации Ялты подхватили коронавирус
Треть Керчи осталась на день без воды
На «Тавриде» в Бахчисарайском районе снова поменяли схему движения
В Симферополе вор так отметил удачную кражу, что оставил добычу в парке
Где в Крыму обитает каракурт - самый ядовитый паук
В Симферополе откроют первую спортплощадку для инвалидов
В Крыму за сутки у 14 человек выявили коронавирус
Сохраняем нейтралитет: Белорусская команда КВН отказалась ехать в Крым
В Крыму установили первые автоматы для самостоятельного оформления билетов
В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение