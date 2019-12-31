Эвелина Бледанс: В новом 2020 году нужно запретить крысиный яд!

- Я за классику на Новый год, - рассказала КП-Крым Эвелина Бледанс, известная артистка родом из Ялты. – И люблю классический новогодний стол: селедка под шубой, мандарины, сжигание бумажек с желаниями и выпиванием пепла с бокалом шампанского.

Эвелина Бледанс прекрасно выглядит. Фото: bledans/instagram

Новогодние праздники для творческих людей, как правило, чаще всего превращаются в трудовые будни. Актеры, певцы и музыканты – украшают своими талантами корпоративы и концерты.

Актриса Новый год встретит в Таиланде. Фото: bledans/instagram

Вот и Эвелина Бледанс 2020-ый встретит в Таиланде, куда ее пригласили на корпоратив.

Актриса новогодние праздники проводит вместе с сыном. Фото: bledans/instagram

- Я буду сидеть за столиком, потом выходить и что-то говорить, и возвращаться снова к своему ребенку, - рассказала КП-Крым актриса. - Москву мы с сыном решили променять на белый песочке Пхукета.

Поэтому она с собой, чтобы не нарушать традиции, решила прихватить из России настоящее «Советское шампанское".А селедку и оливье заменят экзотические фрукты и морепродукты: - Креветки, манго и папайя. Будет тайская новогодняя ночь с европейским уклоном.

Эвелина рассказала, что ее родители держали нутрий, у которых очень вкусное мясо, но поскольку по китайскому гороскопу будет год Крысы, то о таком блюде даже и думать нельзя.

Так может знаменитая крымчанка заведет грызуна в качестве домашнего питомца?!

- Вонючего хомячка?! Фу-у-у! Нет, не хочу. Мышку и крысу тем более, - и актриса отметила. – По-большому счету, я ничего не имею против этих животных: в новом году надо просто запретить крысиный яд – пусть у крыс жизнь станет настоящим праздником!

СПРАВКА «КП»

Эвелина Бледанс появилась на свет 5 апреля 1969 года в Ялте Крымской области в семье фотографа Висвальдиса Карловича и Тамилы Николаевны Бледанс. Окончила ялтинскую среднюю школу № 5 (ныне гимназия имени А. П. Чехова). Актриса - православная верующая, крестилась под именем Елена.

В 1990 году окончила актерский факультет ЛГИТМиКа, Театральный центр классического американского мюзикла имени Юджина О’Нила (США).

С 1991 по 2005 год – выступала в комик-труппе «Маски».

В 1999 году выступала в мюзикле «Метро» и спектакле «Даная».

Эвелина ведущая многих телевизионное шоу и программ, участница реалити-шоу.

На сегодняшний день множество спектаклей с участием Эвелины, теле-проектов, благотворительных акций.