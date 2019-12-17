Эвелина Бледанс потребовала от чиновников одуматься и не закрывать "Тайган"

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-17T09:45:28+03:00

Эвелина Бледанс с сыном. Фото: Страница артистки в Instagram

Изменить размер текста: A A

Известная актриса Эвелина Бледанс возмутилась закрытию единственного в Европе сафари-парка "Тайган", которым владеет бизнесмен Олег Зубков.

Напомним, парк закрыли на 30 суток по решению Белогорского райсуда из-за ряда выявленных чиновниками нарушений, в частности - отсутствия прививок у некоторых животных.

- "Тайган" закрыли!!! Как? Почему? Одумайтесь! - пишет Бледанс на своей странице в Instagram.

Артистка назвала сафари-парк национальным достоянием. В своем посте она посвятила несколько абзацев перечислению всех достижений Олега Зубкова, назвала количество животных, площадь парка, оказываемые услуги.

- Не позволим лишить нас, наших детей и внуков этого уникального места! - написала Бледанс.

Олег Зубков уже несколько месяцев конфликтует с крымскими чиновниками. Бизнесмен публично заявляет о давлении и бесконченых немотивированных проверках. Представители различных ведомств - Госкомветеринарии, ФНС - утверждают, что всего лишь хотят добиться соблюдения закона.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU