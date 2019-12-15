Животных конфисковать, кафе снести: крымские власти рассказали, чего хотят от единственного в Европе сафари-парка

Конфликт между чиновниками и владельцем единственного в Европе сафари-парка «Тайган» вынудил собраться вместе шесть комитетов парламента Крыма и несколько профильных ведомств.

Уникальный зоопарк закрыт по решению суда, владелец открыто называет это давлением на бизнес, и его многочисленные сторонники засыпали соцсети возмущенными постами. Поэтому депутаты, налоговики, ветеринары и прочие ответственные лица два часа в прямом эфире судили-рядили, как успокоить общественность.

У каждого львадолжен быть паспорт и история болезниФото: Анна КИРИЕНКО

ИМИДЖ - НАШЕ ВСЕ

Еще до вынесения вердикта Белогорского райсуда, согласно которому деятельность «Тайгана» на 30 суток приостановлена, владелец сафари-парка Олег Зубков предупредил, что без кассовой выручки покупать корм хищникам ему будет не за что, поэтому раздает львов, тигров и медведей, либо будет вынужден их отстрелить. В итоге негативный информационный поток в социальных сетях напрямую отразился на имидже Крыма, чего народные избранники и руководители служб допустить не могут. Поэтому и собрались на совещание, чтобы донести в массы свою позицию — они лишь требуют неукоснительного соблюдения закона и ратуют за безопасность граждан.

- Требования по «Тайгану» минимальные - идентификация животных, вакцинация, и кормиться продуктами с ветеринарными документами, отраженными в системе «Меркурий», - утверждает глава Госкомветеринарии Валерий Иванов. – И не надо говорить, что Иванов запрещает ветеринарам оформлять документы «Тайгану», у нас частных ветеринаров полно.

каждый год в "Тайгане" и "Сказке" на свет появляются львята и тигрятаФото: Анна КИРИЕНКО

Суть претензий Госкомветеринарии остается неизменной: на каждого животного должен быть пакет документов с идентификацией, исследованиями, вакцинацией и историей болезни. На новорожденных львят и тигрят, которых используют в фотозоне, таких документов нет. Это опасно как для посетителей, так и для животных - мало ли что они подцепят с грязных человеческих рук. Законное требование привить и паспортизировать животных Зубков не выполнил, за что получил предписание о приостановке деятельности на 90 суток, которые суд сократил до 30.

- Количество животных на 171 больше, чем в акте вакцинации, - указал Иванов. - Мы действуем исключительно в рамках закона, и у нас нет желания заниматься «кошмариванием» бизнеса.

Не меньше ветеринаров беспокоит, чем кормят животных в «Сказке» и «Тайгане», поскольку в системе контроля за перемещением сельхозпродукции «Меркурий» закупки мяса для хищников не отображены. Значит, необходимую тонну мяса в день Зубков покупает у непроверенных поставщиков, что также угрожает благополучию его питомцев. Ухоженный вид и размножение животных в неволе - не показатель хорошего питания и ветеринарного контроля.

- Если мы хотим перейти в область размножения кроликов, то у меня есть документы — в этом году Зубков обратился поставить на карантин 6 львят и 6 тигрят. А только в одном помете было 5 особей. А что с жизнью остальных животных? Где они живут, как они живут, остался ли у них тот же собственник, который имеет такие же права, как родители этих тигрят и львят, - уверен Иванов.

Зубков отлично общается со львами, с чиновниками - не оченьФото: Анна КИРИЕНКО

РИСКИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Занимается ли хозяин «Тайгана» и «Сказки» уклонением от уплаты налогов, станет известно только после сдачи отчетности за 2019 год. Проверка применения кассовой техники, которую налоговики провели в августе, показала, что часть средств шла мимо кассы.

- Коллективные заявки не проводились через кассовый аппарат, - пояснил замруководителя управления ФНС Сергей Крюков. - Более 11 миллионов рублей выручки не поступили на расчетный счет предприятия.

Помимо налоговой недоимки, вопросы вызывает зарплата сотрудников зоопарков - чуть больше 13 тысяч в месяц с учетом средней по Крыму в 27 тысяч рублей. К тому же, «Тайган» привлекает в летнее время волонтеров-школьников, которые официально работают безвозмездно, а в личной беседе признаются, что получают лимонад, пирожок и 300 рублей в день.

ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ ОТ ПРИРОДЫ

В 2012 году «Тайган» получил статус зоологического парка местного значения, и теперь ООО Ялтинский зоопарк «Сказка» осуществляет свою деятельность на особо охраняемых природных территориях. Получается казус: из-за этого статуса требования к зоопаркам в соответствии с российским законодательством - такие же, как к любому региональному заказнику. Естественно, что режим охраны ООПТ ни в «Тайгане», ни в «Сказке» не обеспечивается — это объекты туристического показа.

Кормить животных в заповедниках запрещено, даже если это зоопаркФото: Анна КИРИЕНКО

- В связи с тем, что данная территория является особо охраняемой, в соответствии с нормами федерального и республиканского законодательства там запрещена любая хозяйственная деятельность, - подчеркивает замминистра экологии Крыма Ольга Славгородская. - Происходит нарушение рельефа, проводятся гидротехнические земляные работы, неконтролируемое кормление животных, предоставление услуг по контакту с животными. Все видят кафе, объекты общественного питания, гостиницу, что мы расцениваем как отягчающие обстоятельства правонарушений, которые там есть.

В соответствии с законодательством об охраняемых парках, под запрет попадают все здания и сооружения, не предназначенные для временного или постоянного содержания животных. Запрещены также проезд и стоянка транспорта.

В августе экологические инспекторы установили, что в «Тайгане» без разрешительных документов содержатся 52 особи краснокнижных животных. Среди них 32 особи амурского тигра, 5 леопардов, 5 снежных барсов, 9 розовых фламинго, 1 журавль и 3 степных орла. По этому факту составлены административные протоколы, и сейчас суд рассматривает иск о конфискации животных в доход государства. Ближайшее заседание назначено на 24 декабря.

Минприроды хочет конфисковать краснокнижных животных в доход государстваФото: Анна КИРИЕНКО

Также владельцу «Тайгана» предстоит оплатить штраф в 500 тысяч рублей за вырытый котлован в нарушение режима ООПТ.

- Никакой предвзятости нет, - уверяет Славгородская. - Все требования закона на сегодняшний день одинаковые для всех субъектов хозяйствования. [Зубков] Осознанно не устраняет нарушения и затягивает вопрос по приведению парка львов «Тайган» и «Сказка» в надлежащее состояние по требованиям природоохранного законодательства. От этого страдают животные, и есть угроза для людей.

ПОСУДА НЕ ТАК ПОМЫТА

У территориального подразделения Роспотребнадзора к «Тайгану» и «Сказке» тоже претензии. И одно из самых серьезных нарушений — некачественное мытье посуды.

- К нам поступила информация от службы судебных приставов, что могу быть нарушения в кафе «Белый лев», - уточнила начальник отдела управления Роспотребнадзора Виктория Воронова. - Действительно, выявлены нарушения по порядку мойки посуды.

Взятые пробы показали наличие кишечной палочки. Но штраф выписали не Зубкову, а другому предпринимателю, который оказывал услуги кафе. Штраф оплатили, а кафе закрыто - «Тайган» ведь не работает.

ОН УЛЕТЕЛ, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

Выслушав все доводы служб, парламентарии пришли к выводу — выявленные нарушения нужно устранить, деятельность зоопарков привести в соответствие с буквой закона, за ситуацией следить, информацию до граждан доносить. Заодно обратиться ко всем зоопаркам и циркам не присылать Зубкову новых животных, пока со старыми еще не разобрались. Сам Зубков на совещание не пришел и представителя не прислал: в день его проведения он улетел в Москву. Свой ответ он выложил в видеоблоге, назвав проведенное в Госсовете мероприятие «крымским лохотроном», где не прозвучало ни одного слова правды.

ОлегЗубков предложил чиновникам и депутатам на месте выслушать позицию львовФото: Анна КИРИЕНКО

- Вранье начинается с того, что меня предупредили за три дня, - говорит Зубков. - 12 числа (совещание прошло 13 декабря) вечером мне позвонила девушка и сказала, что будет такое мероприятие и вы туда приглашены.

Владелец зоопарков пообещал по прилете в Крым ответить на все прозвучавшие обвинения, подать в суд за прямую клевету, и собрать участников совещания в «Тайгане», чтобы на месте обсудить ситуацию и услышать конкретные предложения по дальнейшему функционированию двух уникальных объектов.

- Не жалею, что не присутствовал на этом мероприятии - никакого конструктивного диалога, - заключил Зубков.

Депутаты и чиновники считают требования к уникальному парку львов законными. Фото: Тайнган/vk