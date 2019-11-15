2019-11-15T08:47:58+03:00
Общество

Единственный сафари-парк в России раздает своих животных, чтобы не усыплять

Владелец «Сказки» и «Тайгана» уверен, что суды закроют зверинцы
Анна КИРИЕНКО
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Медведей из Самары передали Зубкову. Фото: пресс-служба зоопаркаМедведей из Самары передали Зубкову. Фото: пресс-служба зоопарка
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Владелец частных зоопарков «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков раздает коллекцию хищников. Первыми на выход пойдут 30 медведей, которые так и не пригодились для создания нового зоопарка в Инкермане.

С предложением взять мишку из зоопарка Зубков обратился в видеообращении на своем youtube-канале.

– Мне нужно думать, как парки будут жить после закрытий, потому как попытки закрыть зоопарк «Сказка» и парк львов «Тайган» не прекращаются и эти нападки, рано или поздно, у этих бешенных ветеринаров увенчаются успехом, – уверен Зубков.

– Я принял решение избавляться от части зоологической коллекции. И сегодня, пользуясь своими интернет-ресурсами, я обращаюсь ко всем, кто любит животных и хочет их спасти — пожалуйста, приезжайте в «Тайган», если кто-то хочет взять себе медведя в приют, в зоопарк, в иные разрешенные законом места, мы вам их отгрузим в соответствии с ветеринарными нормами и правилами.

В противном случае, по словам хозяина зоопарков, он будет вынужден принять решение об отстреле 30 медведей, которые содержатся в паке «Тайган». Кормить хищников, в условиях приостановки деятельности объектов, будет нечем, и проще их усыпить.

– Жалко ли мне этих медведей? Безусловно жалко. Не для этого я их собирал долгие годы, чтобы вот так поступить сегодня. Но, к сожалению, власти не оставляют мне сегодня выбора. Такая же ситуация по тиграм, львам и другим животным, которых очень много в «Тайгане» и «Сказке».

Количество протоколов и предписаний в отношении зоопарков превышает сотню. По ряду вынесены постановления о приостановлении деятельности объектов сроком на 90 дней, что, по словам Зубкова, лишит их возможности зарабатывать средства на содержание крупных хищников.

По этой причине в ближайшее время 12 тигров и львов отправятся из «Тайгана» в другие зооуголки. На раздачу медведей отведен срок до середины декабря, поскольку 3 декабря суд Белогорска рассмотрит протокол ветеринара о закрытии сафари-парка «Тайган».

Отметим, что Зубков уже не в первый раз заявляет о закрытии зоопарков. Он грозился переехать со всей коллекцией в Португалию, предлагал построить нестандартный зоопарк в Чеченской Республике или в любом другом регионе России.

За годы существования ялтинской «Сказки» Зубков не раз приходил с питомцами к кабинетам чиновников, выражающих претензии к деятельности зоопарка. С открытием в 2013 году сафари-парка «Тайган» на месте разрушенной воинской части в степи под Белогорском количество претензий, жалоб и проверок выросло в разы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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