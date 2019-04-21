В крымском Тайгане львов выпустили в саванну: Царей зверей, учинивших драку, разогнали тапкой

- Чип, ну ты что растерялся?! Иди твой гарем ушел уже в саванну, а ты что-то задержался? – кудлатый царь зверей носился по вольеру, но почему-то упорно не хотел в открытую настежь калитку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="512" height="288" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/704479" frameborder="0"></iframe> В крымском Тайгане львов выпустили в саванну: Чип, ну ты, что растерялся?!.Лев не хотел покидать свое зимнее жилье и его пришлось уговаривать.Галина КОВАЛЕНКО

Выпуск львов» - именно такое мероприятие состоялось в эти выходные. Всего в полсотне километров от Симферополя, рядом с Белогорском, в саванну, а это 22 гектара земли, обнесенной крепкой оградой, выпустили из зимних вольеров львов.

Хвостатые соскучились по простору и сразу же ринулись в степные просторы. Посмотреть на такое необычное шоу приехали тысяч людей.

Зрителям - безопасно, а львам хорошо и просторно.Фото: Надежда ДАЦЮК

Зрители заняли места поудобнее на решетчатых помостах, а внизу развернулось действо, которое вряд ли где еще увидишь.

Грозные звери, как только покинули вольеры, начали выяснять, кто станет вожаком

В крымском Тайгане львов выпустили в саванну: Двое на одного - это нечестно! Сейчас получите тапкой по усам!.Когда из вольера вышел вожак прошлого года Рыжик, то сразу завязалась драка за лидерство. Оппоненты вождя-2018, зная, что их противник находится в расцвете сил, напали на него вдвоем. Но руководитель парка Олег Зубков снял с ноги тапок и разогнал драчунов, как шкодливых котят. Видео: пресс-служба парка львов "Тайган"

- Как только из своего вольера вышел Рыжик - вожак прошлого года, сразу же завязалась первая драка за лидерство. Его оппоненты, понимая, что Рыжик в полном расцвете сил - молод, силен, опытен и задирист, и так просто с ним не сладить, поступили нечестно – напали двое на одного! – рассказал пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. – Но они и не учли, что Олег Зубков (руководитель парка львов «Тайган». – От ред.) рядом. Он, как хороший рефери, никогда не допустит, чтобы «спортсмены» нанесли друг другу серьезные удары. И как только львы сцепились по-взрослому, Олег Алексеевич применил свое самое страшное оружие – волшебный тапок!

Стоило только снять с ноги обувь и показать драчунам, как 200-килограммовые красавцы, разбежались в стороны, как нашкодившие котята.

Зрители наверху, сначала трепетавшие от грозного звериного рыка, тут же начали восхищаться: - Ничего себе! Бра-а-а- во!

- Вот, она волшебная сила знаменитого тапка в действии! – не скрывает своего торжества Татьяна Алексагина.

Львы выглядят красиво и ухожено.Фото: Надежда ДАЦЮК

Правда, как отмечают знатоки, львы на удивление спокойно вели себя в день выпуска, обычно драк больше. Хотя все еще впереди: около недели будут идти сражения не только между львами, но и львицами.

Хотя среди прекрасного пола нашлись смышленые особы, которые пока их подруги выяснили отношение, отдали должное еде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/704486" frameborder="0"></iframe> В крымском Тайгане львов выпустили в саванну: Бифштекс вместо драки.Дамы отдают должное обеду, пока их сородичи выясняют отношения.Галина КОВАЛЕНКО

Война войной, а обед по расписанию

Тигров, правда, как уж заведено, не переселяют в саванну, потому что у полосатых кошек несколько другой уклад жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="512" height="288" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/704472" frameborder="0"></iframe> В крымском Тайгане львов выпустили в саванну: Тигры остались в вольерах.Полосатые не изменили место прописки - зимой и летом они живут в просторных вольерах.Галина КОВАЛЕНКО

В парке также много и малышей, которым до грозных хищников еще расти и расти. Поэтому с ними можно поиграться, как с домашними котятами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/704485" frameborder="0"></iframe> В крымском Тайгане львов выпустили в саванну: Грозные хищники в детстве очень похожи на котят.Через полгодика этих мурзиков нельзя будет так просто снять на сотовый телефон.Галина КОВАЛЕНКО

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