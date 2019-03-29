Сбежал от невесты: В Крыму енот Марсель пропал накануне собственной свадьбы и нашелся 1,5 месяца спустя

Симпатичный полосатый зверек с "черными очками"на мордочке крепко обнял мужчину, а тот выдохнул:

- Марсюша, родной!

В холле одного из отелей Алушты встретились енот-потеряшка и его хозяева - жители Ялты.

- Нам позвонили в 12 часов ночи и сказали, что в Алуште возле отеля поймали енота. Приезжайте, может быть, это ваш Марсик, - рассказал Павел «Комсомольской правде – Крым». – Я тут же завел машину.

Сорок километров горной дороги воодушевленные новостью крымчане преодолеил одним махом.

В Алуште нашли енота-потеряшку.Cимпатягу обнаружили на ступеньках отеля. Видимо Марсику надоело жить под открытым небом и он собирался поселиться в номерах. Видео: Енот Марсель/VK

- Енот, как только увидел нас, сразу узнал и полез обниматься. Наш Марсик! Хотя, конечно, за те полтора месяца, что мы его не видели, он здорово изменился - похудел, шерсть свалялась, собаки бок подрали, стал немного пуганным, - отметил Павел.

Марсик любит озорничать. Фото: семейный архив

Хозяева держали енота в вольере, но 14 февраля он открыл засов (лапки-то у него ловкие, обезьяньи) и дал деру.

Просто у домашнего любимца начался весенний гон. Заботливые хозяева уже подыскали ему хорошую невесту. И 16 февраля самочка енота из Краснодара прибыла в Ялту, а вот самец... пропал!

Выходит, что жених сбежал за два до собственной свадьбы? Ну и дела!

Огорченные крымчане тут же разместили объявление о пропаже в соцсетях.

- Мы везде указывали свой сотовый телефон и нам очень часто звонили люди, которые видели его. Правда сообщения шли с опозданием, то енот был там два часа тому назад, или вовсе прошло несколько дней, - припомнил Павел. – Марсик, оказывается успел побывать на Массандровском пляже. Там его даже к себе забрал какой-то бомж. Но через три дня, в лачуге, где он жил вместе с новым хозяином, произошел пожар, и енот снова оказался без присмотра. Заметили его и на дереве возле одной из церквей - снизу на него лаяла собака, а сверху клевало воронье. Таксисты несколько раз звонили, что видели енота, идущего в сторону Алушты.

Потеряшка смог преодолеть дорогу из Ялты в Алушту. Фото: семейный архив

Павел и его родные даже пять или шесть раз в лес по темноте выезжали (еноты ведут ночной образ жизни. - ред.), туда, где по информации очевидцев, мог быть енот.

- Звали его по имени, мастерили коробки-ловушки с приманкой и даже ставили на крышу машины колонки и включали запись призывного крика самки енота, - вздыхает Павел, - но все бестолку. Поэтому очень благодарны ребятам из Алушты, которые увидели нашего беглеца на ступеньках отеля, задержали его и вдобавок выложили видео в интернет, которое в итоге помогло вернуть Марсика домой. Надо же - 40 километров за полтора месяца прошел! Настоящий рекорд для енота, ведь это довольно неуклюжее животное, а тут целый марафон.

Хозяева простили блудному еноту все его похождения, с кем не бывает! Встретили с распростертыми объятиями:

Енот очень хорошо себя чувствует дома. Фото: семейный архив

- Сначала накормили – дали орехи, которые он очень любит, банан, виноград и кусочек варенной курицы.

Потом искупали, уж очень грязный стал – шерсть свалялась, блохи завелись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/699862" frameborder="0"></iframe> Енот-потеряшка за время странствий сильно похудел.Енот-потеряшка за время странствий сильно похудел Марсель 1,5 месяца бродил по Крымскому полуострову. Как-только он вернулся домой, его накормили и искупали. Видео: семейный архив! другой источник

Сейчас Марсель наслаждается семейным счастьем с невестой, от которой так опрометчиво сбежал.

- Мы ее очень долго искали, чтобы по масти подходила и по возрасту, - рассказал Павел.

Жители Ялты стоят на страже семейного счастья своих любимцев, и чтобы избежать каких-либо ЧП в будущем, укрепили вольер и заказали в интернете для парочки ошейники с GPS-трекерами (устройство для определения местонахождения животного, – ред.).

Затея того стоит: чета енотиков будет радовать своими проделками еще не один год. В дикой природе еноты живут лет пять, в домашних условиях - до 25 лет.

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