«Мучения твои закончились! Выпускаем!»: Кошка провела в вентиляционной трубе три недели

- Мяу-мяу! – истошно орет кошка.

- Котейка, мучения твои закончились – мы тебя выпускаем! - успокаивают животное люди. - Усы все помяты! Молодец, что в ящичек пошел! Бедный, воду-то как лупашит... еще бы! больше трех недель не пить! Ошалело на всех смотрит – в шоке! Спасли!

Спасенная кошка забралась в вентиляционный канал 9-этажного дома в Симферополе и просидела там около трех недель.

- Моя мама услышала через вентиляционное окошко на кухне, как жалобно мяукает кошка, и потеряла покой, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» Светлана Соболева.

Котоловушка: Жители Симферополя спустили с верха 9-этажки самодельное приспособление и вытащили Мурку из вентканала.Кошка попала в беду и три недели мяукала в вентиляционном коробе, доводя до слез и лишая сна целый подъезд 9-этажки в Симферополе, на улице Батурина, 44/50. Бедняжку спасли. Угадайте - кто? МЧС? Крым-Спас? ЖЭК? Нет... Жительницы дома, которые соорудили котоловушку с хитро закрепленной едой, с отдельной веревкой для закрытия дверцы, с фонарем и видеокамерой. Видео: Лев Легостаев/VK

Душераздирающее мяуканье не давало спокойно жить целому подъезду девятиэтажки.

Жители говорят, что сначала позвонили в спасательные службы, но там им заявили, что не спасают котов. Потом на помощь пришли сантехники.

- Соорудили какую-то ловушку из мандаринового ящика, положили туда колбасу, привязали к тросу и спустили с технического этажа вниз. Животное приманку съело, но подниматься наверх категорически отказалось, - рассказала Светлана Соболева. - Слесари пытались вытащить бедолагу сетью с крючками. Не прошел номер. И зашла речь о капкане на крысу.

Сердобольные жители дома возмутились, мол, не дадим покалечить котейку, и взяли инициативу в свои руки. Перепробовали разные варианты. В итоге на свет появилась котоловушка.

- Жители дома посмотрели в интернете информацию и соорудили ящик-ловушку с хитро закрепленной едой, отдельной веревкой для закрытия дверцы, с фонарем и даже видеокамерой, - поделилась с КП-Крым собеседница. – Взяли 30-метровый трос, который дал напрокат ЖЭК, залезли на техэтаж и спустили изобретение вниз. Все получилось: на раз – кошка зашла, на два дверца захлопнулась, на три – котоловушка поднята на верх. Затем мурку вынесли во двор и выпустили на волю.

Страдалице, а это была кошечка, сразу же дали воду – горожане регулярно сбрасывали в вентиляцию куски колбасы и курятины, а вот с питьем было все сложнее.

- Наши ребята тоже старались, как могли, чтобы помочь кошке: колбасу на свои деньги покупали и валерьянку, - защитились за честь своих сотрудников в диспетчерской МУП «Центральный Жилсервис». – Сделали все возможное!

Люди на Крымском полуострове, надо отметить, живут добрые: то львенка новорожденного защитят от сородичей, то скакуна достанут из ямы, собачку снимут со скалы или вытащат из ледяной воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попросил взаймы катамаран: В Симферополе мужчина вытащил из-подо льда дворняжку

Выбраться самостоятельно у собаки не было сил (подробнее)

Севастопольские спасатели сняли со скалы бездомную собаку

Для этого им пришлось применять альпинистское снаряжение

(подробнее)

Спецоперация "лошадь": в Феодосии скакуна вытащили из ямы

Животное было сильно испугано (подробнее)

В Крыму новорожденного львенка спасли от разъяренных сородичей, почуявших легкую добычу

Малыша неожиданно для всех родила львица, чей возраст - 100 "человеческих" лет (подробнее)