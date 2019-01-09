Севастопольские спасатели сняли со скалы бездомную собаку
В Севастополе спасатели сняли со скалы собаку. Дворняжка провела на горе, в районе поселка ГРЭС в Инкермане, двое суток.
Сотрудникам чрезвычайного ведомства позвонил неравнодушный местный житель. Он рассказал, что там скулит крупный пес и не может самостоятельно выбраться.
- Скорее всего, животное упало с высоты 10 метров и приземлилось на небольшой горный уступок, - рассказали в «Центре обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя».
Сотрудникам центра пришлось использовать альпинистское снаряжение. С помощью него им удалось спустить собаку на землю.
Когда уставший и голодный пес оказался на земле, он сразу же убежал.
Кстати, 9 января в Гагаринском парке Симферополя пожилой мужчина с помощью катамарана спас собаку, которая провалилиась под лед. Сейчас жизни животного ничего не угрожает.