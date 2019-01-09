Севастопольские спасатели сняли со скалы бездомную собаку

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:54:05+03:00

Для этого им пришлось применять альпинистское снаряжение

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В Севастополе спасатели сняли со скалы собаку. Дворняжка провела на горе, в районе поселка ГРЭС в Инкермане, двое суток.

Сотрудникам чрезвычайного ведомства позвонил неравнодушный местный житель. Он рассказал, что там скулит крупный пес и не может самостоятельно выбраться.

- Скорее всего, животное упало с высоты 10 метров и приземлилось на небольшой горный уступок, - рассказали в «Центре обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя».

Сотрудникам центра пришлось использовать альпинистское снаряжение. С помощью него им удалось спустить собаку на землю.

Когда уставший и голодный пес оказался на земле, он сразу же убежал.

Кстати, 9 января в Гагаринском парке Симферополя пожилой мужчина с помощью катамарана спас собаку, которая провалилиась под лед. Сейчас жизни животного ничего не угрожает.