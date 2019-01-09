2019-01-09T15:38:48+03:00
Дом. Семья

Попросил взаймы катамаран: В Симферополе мужчина вытащил из-подо льда дворняжку

Выбраться самостоятельно у собаки не было сил [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Дворняга провалилась под лед. Фото: Леонид КарповДворняга провалилась под лед. Фото: Леонид Карпов
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В Гагаринском парке Симферополя дворняга провалилась под лед. Животное ожидала неминуемая смерть в холодной воде, если бы не сознательный прохожий.

- Собака, очевидно, подумала, что лед - это земля. Лед тонкий, его снегом припорошило. Выбежала на озеро, а лед треснул, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" симферополец Леонид Карпов, который стал свидетелем происшествия.

Чтобы добраться до тонущего животного, пришлось пробивать лед с помощью катамарана. Фото: Леонид Карпов

Чтобы добраться до тонущего животного, пришлось пробивать лед с помощью катамарана. Фото: Леонид Карпов

К счастью, в это время по парку прогуливался пожилой мужчина. На озере работает прокат катамаранов, местные любят неспешные водные прогулки на этом виде транспорта. Погода 9 января к прогулкам не располагала, но катамаран оказался весьма кстати, чтобы сыграть роль спасательного судна.

Дворнягу доставили на берег на катамаране. Фото: Леонид Карпов

Дворнягу доставили на берег на катамаране. Фото: Леонид Карпов

- Мужчина обратился к работникам парка, чтобы сняли замок с катамарана, и поплыл за собакой. Плыл тяжело, долго пробивал катамараном лед. Собака пыталась выбраться самостоятельно, но у нее не было сил. Периодически обессиленная собака уходила под воду, - поделился Леонид Карпов. - За происходящим наблюдало много горожан. Люди восхищались поступком мужчины. Когда он приплыл к пирсу, то объяснил, почему так долго пробивал лед. Оказалось, у него ноги больные.

Собака ушла со своим спасителем. Фото: Леонид Карпов

Собака ушла со своим спасителем. Фото: Леонид Карпов

Катамаран в движение приводят педали, поэтому неудивительно, что спасение дворняги далось пожилому симферопольцу так тяжело!

Собака, которой подарили жизнь, отряхнулась и потрусила за своим спасителем.

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