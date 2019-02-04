"На дереве висит-качается": В Севастополе ловят сбежавшего енота Федю

И двух дней не прожил в севастопольском эко-парке "Лукоморье" 8-месячный енот Федор. Зверек оказался любознательным непоседой. Пока в парке ему строили 2-х этажный вольер со всеми удобствами, енот, словно бывалый медвежатник, вскрыл щеколду в переносной клетке - и был таков.

- Федю нам принесла семья с Фиолента, у них самих живут еноты, но не зоопарк же в доме разводить. Решили малыша отдать в парк, где за ним будет уход. А Федя не дождался готовности своего жилища и сбежал, - посетовал в комментарии "Комсомольской правде - Крым" директор эко-парка "Лукоморье" Николай Помогалов.

Новости о еноте-беглеце не заставили себя долго ждать. Его заметили недалеко от проспекта Победы.

- Севастополь - ЧЕЙ ЕНОТ на дереве??? Может, собаки загнали так высоко?! Что с ним вообще делать? Висит-качается, - написала жительница Севастополя Наталия и опубликовала фото дерева, где притаился среди сухих веток Федор.

Пушистика нелегко разглядеть среди веток. Фото: Наталия Морозова / Благотворительный фонд помощи бездомным животным / ВКонтакте

Сарафанное радио дошло и до эко-парка, где сразу поняли: енот на дереве – их беглый подопечный.

Как только ни пытались уговорить Федю спуститься вниз... ни в какую! Зверек полудикий, в руки вот так запросто не дается.

Найди енота. Фото: Николай Помогалов

- Я ему и мясо свежайшее предлагал и что только не делал, не хочет слезать, проказник, - разводит руками директор парка. – Понесу ему сегодня рыбу, может, это лакомство его соблазнит.

Интернет-пользователи переживают за пушистика:

- Бедненький! Ему сейчас страшно, да и машины кругом, и всякие ****нутые люди, могут обидеть, - сетует жительница Севастополя Елена.

- Еноты погуливые, туда точно не пойдет, да и до дороги ещё ему «идти» надо немало времени. Надеюсь, он умненький, - отвечает Анна.

- Если никто не заберет - звоните мне, я приеду, - готова забрать малыша Валентина.

Федор до сих пор на свободе, но на дереве его уже нет. В "Лукоморье" уверены, что он прячется где-то рядом, так что сотрудники парка будут "шерстить" ближайшие кусты и деревья.

Сбежавший енот Федя прячется на дереве.Видео: Наталия Морозова / Благотворительный фонд помощи бездомным животным / ВКонтакте

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