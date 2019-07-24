Лев Марсель влюбился и начал танцевать

Огромная кошка с шикарной гривой начинает ритмично перебирать ногами, едва заслышав: - Парапа-па-пам-пара-пам-парапам-пам.

То ли пляшет, то ли гарцует, поди разбери.

- Марсель - очень красивый лев. Крупный, шикарная грива. Правда до поры до времени за ним никаких особых талантов не замечалось: рычит, ест и спит, как все остальные кошки в нашем зоопарке. Правда, немного ветреный. Так сказать, Дон Жуан во львиной шкуре, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» Татьяна Алексагина, сотрудник парка львов "Тайган".

Все изменилось, когда красавец влюбился.

Шерше ля фам, то бишь "ищите женщину", работает везде, даже в зверином царстве.

Марсель запал на львицу Лолу, и мало того, что перестал волочиться за каждой юбкой, а вернее хвостом, так начал проявлять артистичные таланты.

Ну, не прям пустился в пляс, а потихоньку стал пританцовывать.

Танцующий лев Марсель .Посетитель парка Тайган подобрал быструю и ритмичную музыку для танца царя зверей. Видео: Bitaly D/ТАЙГАН-ZOO

В зоопарке, как только заметили танцующего льва, то начали подбирать мелодию под его незамысловатые движения.

Оказалось, что больше всего царю зверей по душе музыка из передачи «В гостях у сказки», которую так любили детишки 70-х годов.

Выбор вполне оправдан, ведь где, как не в сказке, можно полюбоваться таким чудом - танцующим львом!

Хотя Марсель не откажется потанцевать и под более взрослую музыку.

Наиболее ярко талант проявился, когда Марсель остался один-одинешенек.

Его Лола готовилась стать мамой и сладкую парочку на время разлучили - львице выделили отдельный вольер.

- Марсель от скуки тогда начал больше времени уделять хореографии, - смеется Татьяна Алексагина.

А сейчас царственное семейство воспитывает очаровательных «марсельвят». Настоящие крымчане растут не по дням, а по часам. На свет они появились благодаря добрым людям, которые спасли их маму. Ведь Лола из «понаехавших». На полуостров львица приехала из Челябинской области, где жила в частном зоопарке. Но когда подросла, то стала обузой для хозяев: милый котенок стал хищным зверем. Зашла речь об усыплении.

Лола и ее дети .ЛЬвица любит своих "марсельвят". Видео: ТАЙГАН-ZOO/VK

Слава богу, вмешались зоозащитники, которые заступились за красотку, подлечили, от неправильного питания у нее возникли проблемы с суставами и желудком, и затем отправили в крымский парк львов.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Ему хочется ласки

Мария ПЯТИГОРЕЦ, ветеринар:

- Я не встречала в своей практике танцующих львов. Да, животные могут как-то реагировать на звуки, которые для них необычны. Но если они их слышат часто, то просто не обращают никакого внимания. В зоопарках звери живут своей жизнью, не замечая посетителей, а все потому, что уже привыкли к людям. Просто нам, людям, свойственно очеловечивать животных. Да у львов есть интеллект, есть сознание, есть понятие семья. Но, к сожалению, это просто кошка, и все поведение вполне объяснимо. Возможно, льва кто-то дрессировал. А может он, переминаясь с ноги на ногу, просто привлекает внимание, чтобы его приласкали. И кстати, лев выглядит молодым и здоровым, нет и намека на какое-либо заболевание.

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