2019-11-18T17:50:30+03:00
Общество

Ветеринары посоветовали Олегу Зубкову сделать прививки от бешенства

Чиновники озвучили свои претензии к владельцу парка львов «Тайган»
Анна КИРИЕНКО
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Олег Зубков с удовольствием общается с львами. Фото: пресс-служба парка "Тайган"Олег Зубков с удовольствием общается с львами. Фото: пресс-служба парка "Тайган"
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Ветеринарная служба требует привить от бешенства животных в контактной зоне сафари-парка «Тайган», принадлежащего предпринимателю Олегу Зубкову. В этом состоит суть предписания, которое 3 декабря рассмотрит Белогорский районный суд.

- В Белогорске 3 декабря будет рассматриваться предписание относительно профилактики бешенства, и к убийству медведей это никакого отношения не имеет - легче вакцинировать тигрят и львят, - говорит КП-Крым председатель Госкомветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Крыма Валерий Иванов. - Он (Зубков. - Ред.) систематически не выполняет эти требования, и мы обратились в суд, чтобы приостановить деятельность на 90 суток или до того дня, когда он вакцинирует животных. Я понимаю, что ему хочется перестрелять всех медведей из-за того, что не может в Севастополе свой парк открыть, но причем тут ветеринары?

По словам Иванова, документация в принадлежащих Зубкову ведется некорректно, идентификация новорожденных животных не проводится. При том, что государство бесплатно проводит профилактику против бешенства, ежегодно бесплатно прививаются сотни тысяч домашних собак и кошек, а дикие животные в природной среде получают иммунитет через употребление в пищу приманок, два частных зоопарка выпадают из общей схемы иммунизации.

В сафари-парке - большая коллекция хищников. Фото: официальная страница парка "Тайган" ВКонтакте

В сафари-парке - большая коллекция хищников. Фото: официальная страница парка "Тайган" ВКонтакте

- Каждый гражданин, у которого есть собачка или кошечка, ежегодно вакцинирует своего питомца от бешенства, и это никого не возмущает. Тоже самое мы просим сделать Зубкова, но он целенаправленно это не делает, - подчеркивает Иванов. - Тигрята и львята из фотозоны «Тайгана» периодически кусают людей, люди обращаются за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, откуда к нам поступает информация об укусах, и по закону мы обязаны их отрабатывать… Любое животное, которое поцарапало, укусило, обслюнявило, хоть ежик, хоть енот - человек подвергает себя смертельной опасности, поскольку бешенство без иммунизации дает 100% летальный исход.

Требования ветеринаров касаются и оформления кормовой базы и идентификации животных. Ферма в Ульяновке, где на корм хищникам выращивается и содержится поголовье свиней, также ведет хозяйственную деятельность без необходимых ветеринарных документов, а на новорожденных львят и тигрят не оформляются ветеринарные паспорта.

Львы в саванне. Фото: Борис Максимов / Официальная страница сафари-парка / ВКонтакте

Львы в саванне. Фото: Борис Максимов / Официальная страница сафари-парка / ВКонтакте

- Была рекомендация пролечить подранного другими самцами льва, но вместо того, чтобы лечить, Зубков присылает акт, что никто из хищников не признался в содеянном. Да, в прайде они дерутся, но в прайде они живут в природе, не так тесно, свинину неизвестного происхождения не едят, - указывает Иванов.

Недавно Зубков объявил, что раздает своих зверей, иначе ему придется их усыпить. Первыми на выход пойдут 30 медведей, которые так и не пригодились для создания нового зоопарка в Инкермане. В своем видеообращении Зубков утверждает, что будет вынужден застрелить животных, если их никто не заберет - многочисленные судебные тяжбы не оставляют зоопаркам шанса выжить.

Каждый год выпуск львов в саванну собирает сотни зрителей Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Каждый год выпуск львов в саванну собирает сотни зрителейФото: Галина КОВАЛЕНКО

Главный ветеринар Крыма считает, что такой акцией предприниматель пытается нивелировать последствия от проигрыша судебной тяжбы по оказанию услуги «Прогулка со львами», поскольку она приносила существенный доход – билет на проезд в электрокаре по территории вольера открытого содержания стоил 10 тысяч рублей с человека.

Кроме того, сейчас суд рассматривает уголовное дело против владельца парка львов «Тайган» за предоставление услуги, не отвечающей требованиям безопасности - в июле прошлого года во время «Прогулки со львами» хищник укусил за руку посетительницу, которая пыталась сфотографироваться с хищником.

Зубков утверждает, что женщина была нетрезва, и запах алкоголя вызвал агрессивную реакцию льва. Однако почему нетрезвую посетительницу допустили в вольер, хозяин зоопарка не поясняет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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