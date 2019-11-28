По закону джунглей: Глава Крыма обещал не закрывать единственный в России сафари-парк в обмен на налоги

Налоговая проверка нашла сокрытие 20 миллионов рублей выручки за июль этого года в зоопарке «Сказка» и сафари-парке «Тайган», принадлежащих предпринимателю Олегу Зубкову. При этом сам бизнесмен пытается представить себя как потерпевшего, распространяя информацию о предстоящем закрытии зоопарков и грозясь уничтожить животных.

Как сообщили в управлении информации и пресс-службы главы Крыма, ситуацию вокруг зоопарков «Сказка» и «Тайган» сегодня на рабочей встрече Сергей Аксенов обсуждал с вице-премьером – министром сельского хозяйства Крыма Андреем Рюмшиным.

Поводом стал двухнедельный ажиотаж вокруг предстоящего закрытия зоопарков, которые Зубков анонсировал в связи с предстоящим судебным рассмотрением предписания ветеринарной службы о приостановке деятельности «Сказки» и «Тайгана».

- Сегодня состоялся рабочий выезд на территорию парка, - сообщил Рюмшин. - Мы обсудили требования, которые выставили Минприроды, Госкомветеринарии, Минимущества. Обсудили все требования, которые сегодня необходимо выполнить Олегу Зубкову в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подчеркну, что эти законные нормы исполняются всеми зоопарками республики, и только руководство «Тайгана» проявляет недовольство и распространяет негатив.

Аксенов и Рюмшин обсудили проблемы "Тайгана". Фото: пресс-служба главы РК

По мнению Рюмшина, все мероприятия, которые необходимо выполнить руководству зоопарка для осуществления хозяйственной деятельности вполне выполнимы. Но от предложенной помощи Зубков категорически отказался, что проверяющие расценивают как не желание выходить из ситуации конструктивно.

- Выявленные нарушения на протяжении последних пяти лет и могли бы быть закрыты, но желания у Зубкова нет. Животные не идентифицированы. Это первая норма, которая применяется во всех наших зоопарках, которые находятся в Симферополе, Евпатории, Бахчисарае. Все животные чипированы, - указал министр сельского хозяйства. - Сегодня 117 голов находятся у Зубкова незаконно, это очень большое нарушение. В случае какого-то смертельного исхода мы не сможем определить, почему и как произошла смерть, какой породы животное и так далее.

В свою очередь Аксенов считает, что действия Зубкова носят исключительно провокационный характер. Главную задачу органов власти руководитель региона видит в том, чтобы не дать Зубкову уничтожить животных, что для человека, радеющего за зоопарки, верх цинизма.

- На мой взгляд абсолютно понятна мотивация господина Зубкова – работать под черным флагом, скрывая истинные размеры своих доходов, – считает глава республики. - Понимаю, есть информация, что он в Португалии дом строит, деньги нужны. Однако это не повод, прикрываясь животными, распространять ложную информацию о действиях органов власти. Плюс «наймиты» его включились в процесс, распространяя ложь в социальных сетях и СМИ.

Аксенов заверил, что цели закрыть зоопарки нет и напомнил, что череда скандалов сопровождает деятельность зоопарков «Сказка» и «Тайган» на протяжении последних лет. И все это время Зубков использует следующую тактику: оболгать органы власти, чтобы потом любую проверку, которая выявит грубые нарушения закона, представить как акт мести.

Заложниками сложившейся ситуации стали животные, а не вникающие в суть деятели распространяют откровенную ложь.

Зубков пригрозил усыпить часть животных. Фото: пресс-служба парка "Тайган"

- Никакой предвзятости к господину Зубкову нет, - подчеркнул Аксенов. - А то сейчас начинают в соцсетях рассказывать, что кто-то из столицы сказал не трогать Зубкова. Коллеги, нам руководство страны может давать команду привести в соответствие тех, кто работает под черным флагом, не платит налоги и не соблюдает нормы законодательства, а не покрывать чьи-то незаконные действия. Давать команду органам власти на то, чтобы Зубкова не проверяли в связи с тем, что он сразу поднимает шум в социальных сетях, никто не будет. Это четкая позиция.

Аксенов поблагодарил народного артиста Российской Федерации Эдгара Запашного за проявленную инициативу выяснить в личной беседе отношение властей региона к зоопаркам Зубкова и подчеркнул, что никаких намерений закрывать зоопарк нет.

Но, в то же время, налоги на территории Республики Крым должны платить все без исключения. Кроме того, работать без нормальных очистных, без прививок животных, без паспортов никому в Крыму не позволено.

Напомним, ветеринарная служба Крыма требует привить от бешенства животных в контактной зоне сафари-парка «Тайган».

Как заверил в комментарии КП-Крым председатель Госкомветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Крыма Валерий Иванов, в этом состоит суть предписания, которое 3 декабря рассмотрит Белогорский районный суд.

- Он (Зубков. - Ред.) систематически не выполняет эти требования, и мы обратились в суд, чтобы приостановить деятельность на 90 суток или до того дня, когда он вакцинирует животных. Я понимаю, что ему хочется перестрелять всех медведей из-за того, что не может в Севастополе свой парк открыть, но причем тут ветеринары?

По словам Иванова, документация в принадлежащих Зубкову ведется некорректно, идентификация новорожденных животных не проводится. При том, что государство бесплатно проводит профилактику против бешенства, два частных зоопарка выпадают из общей схемы иммунизации.

Требования ветеринаров касаются и оформления кормовой базы и идентификации животных. Ферма в Ульяновке, где на корм хищникам выращивается и содержится поголовье свиней, также ведет хозяйственную деятельность без необходимых ветеринарных документов, а на новорожденных львят и тигрят не оформляются ветеринарные паспорта.

Недавно Зубков объявил, что раздает своих зверей, иначе ему придется их усыпить. Первыми на выход пойдут 30 медведей, которые так и не пригодились для создания нового зоопарка в Инкермане. В своем видеообращении Зубков утверждает, что будет вынужден застрелить животных, если их никто не заберет - многочисленные судебные тяжбы не оставляют зоопаркам шанса выжить.

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