Крымские депутаты собрали совещание по поводу сафари-парка «Тайган», а Зубков не пришел
В Государственном совете Крыма проходит расширенное совещание по поводу ситуации, сложившейся вокруг деятельности единственного в Европе парка львов «Тайган», расположенного в Белогорском районе.
Напомним, у чиновников накопились претензии к парку и его владельцу - Олегу Зубкову. В частности, проверки выявили налоговые нарушения, а также отсутствие обязательных прививок.
Суд временно приостановил деятельность парка, что вызвало волну возмущения в социальных сетях от поклонников «Тайгана».
Крымские парламентарии решили провести совместное заседание шести комитетов, чтобы обсудить проблему. Сам Зубков не явился: уехал в командировку в Москву до 17 января, передает корреспондент КП-Крым.
Отсутствие предпринимателя на совещании возмутило бизнес-омбудсмена Крыма Светлану Лужецкую.
- Почему мы сегодня все нашли время, вышли на эту площадку, проводим в прямом эфире, и со стороны бизнеса видим прямой отказ? Сам не может [присутствовать], так есть же представители, - заявила Лужецкая.
Ряд депутатов посетовали, что шли на заседание комитета, не имея представления о поветске дня.
- Сказали, что будет заседание 6 комитетов, но повестку держали в тайне. Видимо, и Зубкова не предупредили заранее, - предположил депутат Владимир Демченко.
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ИСТОЧНИК KP.RU