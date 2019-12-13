Крымские депутаты собрали совещание по поводу сафари-парка «Тайган», а Зубков не пришел

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-13T14:13:22+03:00

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В Государственном совете Крыма проходит расширенное совещание по поводу ситуации, сложившейся вокруг деятельности единственного в Европе парка львов «Тайган», расположенного в Белогорском районе.

Напомним, у чиновников накопились претензии к парку и его владельцу - Олегу Зубкову. В частности, проверки выявили налоговые нарушения, а также отсутствие обязательных прививок.

Суд временно приостановил деятельность парка, что вызвало волну возмущения в социальных сетях от поклонников «Тайгана».

Крымские парламентарии решили провести совместное заседание шести комитетов, чтобы обсудить проблему. Сам Зубков не явился: уехал в командировку в Москву до 17 января, передает корреспондент КП-Крым.

Отсутствие предпринимателя на совещании возмутило бизнес-омбудсмена Крыма Светлану Лужецкую.

- Почему мы сегодня все нашли время, вышли на эту площадку, проводим в прямом эфире, и со стороны бизнеса видим прямой отказ? Сам не может [присутствовать], так есть же представители, - заявила Лужецкая.

Ряд депутатов посетовали, что шли на заседание комитета, не имея представления о поветске дня.

- Сказали, что будет заседание 6 комитетов, но повестку держали в тайне. Видимо, и Зубкова не предупредили заранее, - предположил депутат Владимир Демченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU