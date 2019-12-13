2019-12-13T14:13:22+03:00
Экономика

Крымские депутаты собрали совещание по поводу сафари-парка «Тайган», а Зубков не пришел

Отсутствие предпринимателя возмутило бизнес-омбудсмена
Анастасия ЖУКОВААнна КИРИЕНКО
Поделиться:
Олег Зубков нередко седлает львов в своем парке.Олег Зубков нередко седлает львов в своем парке.Фото: Юрий ЮГАНСОН
Изменить размер текста:

В Государственном совете Крыма проходит расширенное совещание по поводу ситуации, сложившейся вокруг деятельности единственного в Европе парка львов «Тайган», расположенного в Белогорском районе.

Напомним, у чиновников накопились претензии к парку и его владельцу - Олегу Зубкову. В частности, проверки выявили налоговые нарушения, а также отсутствие обязательных прививок.

Суд временно приостановил деятельность парка, что вызвало волну возмущения в социальных сетях от поклонников «Тайгана».

Крымские парламентарии решили провести совместное заседание шести комитетов, чтобы обсудить проблему. Сам Зубков не явился: уехал в командировку в Москву до 17 января, передает корреспондент КП-Крым.

Отсутствие предпринимателя на совещании возмутило бизнес-омбудсмена Крыма Светлану Лужецкую.

- Почему мы сегодня все нашли время, вышли на эту площадку, проводим в прямом эфире, и со стороны бизнеса видим прямой отказ? Сам не может [присутствовать], так есть же представители, - заявила Лужецкая.

Ряд депутатов посетовали, что шли на заседание комитета, не имея представления о поветске дня.

- Сказали, что будет заседание 6 комитетов, но повестку держали в тайне. Видимо, и Зубкова не предупредили заранее, - предположил депутат Владимир Демченко.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Специалисты ЧФ нашли четыре новых острова в Красном море
У симферопольца украли велосипеды на 80 тысяч рублей
Защитники Зубкова мешают работать Минприроды Крыма
Песков не исключил участие Путина в открытии движения поездов по Крымскому мосту
Фото из Ялты вошло в ТОП лучших снимков 2019 года по версии CNN
Крымские депутаты собрали совещание по поводу сафари-парка «Тайган», а Зубков не пришел
Крымское вино могут разрешить продавать в аэропортах и вокзалах
За год до пенсии крымчанка сядет в тюрьму на 8 лет за торговлю опием
Какая погода ждет крымчан на этих выходных
Пещера «Таврида» станет ориентиром для развития спелеотуризма в Чечне
Экс-главе департамента городского хозяйства Севастополя продлили арест
На границе с Крымом задержали украинцев, которые были в международном розыске
Двое крымчан могут сесть на 10 лет за нападение на полицейских
Московский режиссер представил в Симферополе премьеру кукольного спектакля
Чупа-чупс или мячик для гольфа? Украшение главной елки Севастополя рассмешило соцсети
В КФУ выбрали самую красивую студентку
Крупные торговые сети рассматривают возможность открытия филиалов в Крыму
"Массандра" выпустила вино в честь Крымского моста
Крымские сливы и абрикосы придется сжечь из-за оспы
В Крымском федеральном университете представили 30 бизнес-проектов
В Симферополе начали чистить исцеляющий фонтан «Савопуло»
В аэропорту Симферополя уже ищут комнаты для создания курилок
Жительница Симферополя угрожала полиции заминировать жилой дом
Стихийные торговцы в Крыму заплатили 11 миллионов рублей штрафов
После запуска поездов по Крымскому мосту цены станут ниже, но не сразу
В Крыму за раскрытие убийства 5-летней Даши Пилипенко наградили следователей
В Алуште у 78-летней пенсионерки украли челюсть из золота и имперские монеты
В Феодосии рецидивист продал украденный телефон с копией своего паспорта
В Крыму простились с погибшей в ДТП главой Черноморской администрации