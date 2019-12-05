Крупнейший в Европе сафари-парк «Тайган» закрыт по решению крымского суда

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-05T18:40:34+03:00

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В Крыму суд на 30 дней запретил парку львов «Тайган» принимать посетителей.

- Прошла очередная проверка: было обращено особое внимание на 2 ветеринарных свидетельства, хотя их всего 308 штук, - рассказал Олег Зубков, руководитель сафари-парка.

Эксперты нашли проблему в том, что «Тайган» купил 1,9 килограмма просроченной рыбы, которая, как и предписывают правила, имела документы для реализации на корм животным.

Поставили руководству зоопарка в вину и закупку в Краснодаре 1,2 тонны говядины без кости.

Мясо было снято с реализации, с соблюдением всех требований и норм, отправлено на скармливание хищникам - это общепринятая в Европе практика.

- Судья Белогорского районного суда приняла решение закрыть парк на 30 дней. Мы не будем работать почти все зимние каникулы - в лучшем случае откроемся 5 января, если еще не последует каких-либо запретов и решений, - отметил Зубков. - За это время нам что-то нужно исправить, но что именно?! Ведь рыба и мясо давно скормлены и все животные живы и здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU