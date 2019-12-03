СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-03T12:54:27+03:00

В Тайгане много львов и тигров: взрослых и детенышей. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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3 декабря, во вторник, в Белогорском районном суде прошло заседание по делу учредителя сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.

Белогорский районный суд перенес заседание.Фото: Никита ПОЛЬКО

Как передает корреспондент КП-Крым заседание перенесли на 23 декабря:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/747490" frameborder="0"></iframe> В Крыму перенесли суд по закрытию сафари-парка «Тайган».Никита ПОЛЬКО

- Для получения более полной информации принято решение пригласить на заседание тещу Олегу Зубкова. Женщина якобы стала свидетелем каких-то грубых нарушений допущенных в Тайгане.

Напоминаем, что председатель Госкомветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Крыма Валерий Иванов считает, что в Тайгане допущены серьезные нарушения – у его обитателей нет прививок. Поэтому крымские чиновники и обратились в суд, чтобы приостановить деятельность сафари-парка на 90 суток или до того дня, когда Зубков вакцинирует всех животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU