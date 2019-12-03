2019-12-03T12:54:27+03:00
Общество

В Крыму перенесли суд по закрытию сафари-парка «Тайган»

Заседание назначили на 23 декабря [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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В Тайгане много львов и тигров: взрослых и детенышей.В Тайгане много львов и тигров: взрослых и детенышей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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3 декабря, во вторник, в Белогорском районном суде прошло заседание по делу учредителя сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.

Белогорский районный суд перенес заседание. Фото: Никита ПОЛЬКО

Белогорский районный суд перенес заседание.Фото: Никита ПОЛЬКО

Как передает корреспондент КП-Крым заседание перенесли на 23 декабря:

В Крыму перенесли суд по закрытию сафари-парка «Тайган».Никита ПОЛЬКО

- Для получения более полной информации принято решение пригласить на заседание тещу Олегу Зубкова. Женщина якобы стала свидетелем каких-то грубых нарушений допущенных в Тайгане.

Напоминаем, что председатель Госкомветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Крыма Валерий Иванов считает, что в Тайгане допущены серьезные нарушения – у его обитателей нет прививок. Поэтому крымские чиновники и обратились в суд, чтобы приостановить деятельность сафари-парка на 90 суток или до того дня, когда Зубков вакцинирует всех животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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