В Крыму перенесли суд по закрытию сафари-парка «Тайган»
3 декабря, во вторник, в Белогорском районном суде прошло заседание по делу учредителя сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.
Белогорский районный суд перенес заседание.Фото: Никита ПОЛЬКО
Как передает корреспондент КП-Крым заседание перенесли на 23 декабря:
В Крыму перенесли суд по закрытию сафари-парка «Тайган».Никита ПОЛЬКО
- Для получения более полной информации принято решение пригласить на заседание тещу Олегу Зубкова. Женщина якобы стала свидетелем каких-то грубых нарушений допущенных в Тайгане.
Напоминаем, что председатель Госкомветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Крыма Валерий Иванов считает, что в Тайгане допущены серьезные нарушения – у его обитателей нет прививок. Поэтому крымские чиновники и обратились в суд, чтобы приостановить деятельность сафари-парка на 90 суток или до того дня, когда Зубков вакцинирует всех животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU