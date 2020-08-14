«Не худейте. Вы и так красивы»: Поклонники оценили фото Пелагеи в Крыму

Фото: pelageya_insta|Instagram

Пелагея - артистка, певица и эмоциональная судья на проекте «Голос» - порадовала фанатов эффектными фото из Крыма.

Вот Пелагея в нежно голубом, отделанном кружевом топе, оголяющем талию, а на голове широкополая шляпа. На другом фото красотка в изящном полосатом одеянии. Стройна и хороша.

Певице все наряды к лицу. Фото: pelageya_insta|Instagram

- Высшая Лига КВН в Крыму, - так она подписала снимки в Instagram.

Да, певица приехала не отдыхать, а качестве члена жюри оценивать юмор команд «Клуба веселых и находчивых».

Пользователи, комментируя пост Пелагеи, воспели дифирамбы: «Красивая, и умная, и талантливая, и добрая»; «Любуюсь вами всегда»; «Выглядите замечательно!»; «А какая же Вы красивая... Невозможно!»

Но нашлись и критики: «Поля, не худейте. Вы и так самобытны и красивы».

В Крыму сейчас отдыхает немало звезд. В Севастополе, например, певец Митя Фомин даже подружился с бомжами.

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