«Не худейте. Вы и так красивы»: Поклонники оценили фото Пелагеи в Крыму

Фото: pelageya_insta|Instagram
Пелагея - артистка, певица и эмоциональная судья на проекте «Голос» - порадовала фанатов эффектными фото из Крыма.
Вот Пелагея в нежно голубом, отделанном кружевом топе, оголяющем талию, а на голове широкополая шляпа. На другом фото красотка в изящном полосатом одеянии. Стройна и хороша.
Певице все наряды к лицу. Фото: pelageya_insta|Instagram
- Высшая Лига КВН в Крыму, - так она подписала снимки в Instagram.
Да, певица приехала не отдыхать, а качестве члена жюри оценивать юмор команд «Клуба веселых и находчивых».
Пользователи, комментируя пост Пелагеи, воспели дифирамбы: «Красивая, и умная, и талантливая, и добрая»; «Любуюсь вами всегда»; «Выглядите замечательно!»; «А какая же Вы красивая... Невозможно!»
Но нашлись и критики: «Поля, не худейте. Вы и так самобытны и красивы».
В Крыму сейчас отдыхает немало звезд. В Севастополе, например, певец Митя Фомин даже подружился с бомжами.
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