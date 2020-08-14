Пухляш из группы Little Big приехал на отдых в Крым с мамой

В Судаке танцор остановился с мамой и братом. Фото со страницы Дмитрия Красилова

Российские звезды активно продолжают приезжать на отдых в Крым. Каждую неделю солнечный полуостров посещает по нескольку артистов, певцов и политиков федерального масштаба.

Еще вчера в Севастополе певец Митя Фомин делал селфи с бомжами, а уже сегодня Крым встречает Ольгу Бузову, Пелагею и прославившегося «пухляша» из группы Little Big, искрометно танцевавшего в клипе под трек для «Евровидения».

- Ура, отдых наконец-то начинается, - рассказывает в своем Instagram Дмитрий Красилов.

Сейчас он с мамой остановился в Судаке. Танцор активно снимает истории и делится подробностями своего крымского отпуска с подписчиками.

- Сегодня решил быть блогером, - говорит Дмитрий. - Наверное, Крым вдохновил.

Танцор постоянно восхищается видами из своего номера и хвалит красоты полуострова. Не поспоришь. Красотища!

Также Симферополь сегодня встречает королеву российской поп-эстрады Ольгу Бузову. С самого вечера певица с предвкушением ждет встречи со своими крымскими фанатами.

- Приятные хлопоты, собираю чемодан, завтра лечу на концерт в Симферополь, - рассказывает Ольга своим подписчикам в Instagram.

А вот певица и судья шоу «Голос» Пелагея в Крым приехала вовсе не отдыхать. Полуостров она посетила в качестве члена жюри на играх Высшей лиги КВН. В своем Instagram член жюри уже успела порадовать фанатов эффектными фотографиями.

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