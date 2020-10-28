Без очереди и в закрытых пакетах: Как в Крыму сжигают жертв COVID-19

За последние несколько месяцев количество умерших на полуострове значительно увеличилось Фото: Александра Тимощенко

За последние несколько месяцев количество умерших от ковида на полуострове сильно выросло.

- Сейчас показатели смертности по всей стране приближены к максимальным, и это вполне оправдано, ведь в стране пандемия, - рассказывает КП-Крым директор крымского крематория Михаил Ремез.

По его словам, количество кремаций приблизилось к 250 в месяц. За день сжигают до 10 тел.

- Нет точной информации на эту тему. Вирус достаточно новый и еще не изучен, - отвечает Ремез. - Но, по информации патологоанатомов, иногда коронавирусная инфекция может проникнуть глубоко в организм человека и какое-то время прожить там.

Директор признается: сотрудники крематория все же подвержены риску заражения, но основная опасность находится в приемных - там, где происходит контакт между живыми.

- Там, где наши секретари принимают клиентов, мы установили бактерицидные лампы. Сотрудники работают в масках и перчатках. Все нужные меры предосторожности мы соблюдаем, - уверяет Ремез. - Операторы кремационной печи работают в специальной униформе, в рукавицах и противогазах. Но так и раньше было. Здесь и так защита максимальная.

Тела умерших от ковида в крематорий привозят в специальных закрытых пакетах. Обычно их не ставят «на очередь» и сжигают сразу.

По словам директора крематория, в последнее время умирают люди среднего возраста, а не только пожилые.

- По документам мы видим, что в основном это возраст около 45-60 лет, поэтому не пожилым расслабляться рано, - заключает Ремез.

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