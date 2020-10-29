Первый раз в жизни увидела море: самая популярная пенсионерка-геймер переехала в Крым

Раньше баба Аня проводила за компьютером по нескольку часов в неделю. Фото: личный архив

Самую популярную в России пенсионерку-геймера знают под псевдонимом «Баба Аня». 62-летняя Анна Сандалова из Новосибирской области провела десятки игр в прямом эфире (стримы, - Ред.), с помощью внуков завела аккаунт на ютубе, где уже около 200 тысяч подписчиков. У необычной геймерши даже появились поклонники, которые переводили ей деньги (донаты, - Ред.). В конце этого лета баба Анна вместе с дочкой и четырьмя внуками переехала в Крым и впервые за 62 года увидела море.

- Моя дочь выиграла конкурс «Земский учитель», где дают по миллиону рублей за работу в сельской местности. Она могла выбрать любую школу в другом регионе для переезда и выбрала Крым! Я этому очень рада, потому что моя давняя мечта - увидеть море, наконец, сбылась, - рассказывает пенсионерка КП-Крым.

Анна с дочерью и внуками собрала сумки и переехала в Крым в конце лета. Фото: личный архив

Сандалова поехала в Крым с дочкой и четырьмя внуками, поселилась в съемной двухкомнатной квартире под Симферополем в селе Мирное. Самому младшему внуку - два года, старшему - 22. Большая семья взяла с собой и старенький компьютер, но к нему теперь очередь.

- Из Крыма я еще не делала стримы, это ведь надо по два-три часа сидеть. Теперь у меня нет так много времени, потому что я сижу дома с маленьким внуком, пока дочь работает. А вечером ей нужен компьютер по службе. Это раньше я могла засесть за игры, ведь дочь была в декрете, - признается бабушка-геймер.

Играть баба Аня начала пять лет назад, когда отгоняла от компьютера играющих в «стрелялки» внуков.

- Помню, говорила - иди, уроки делай. А внук мне отвечал: «Бабушка, мне еще партию доиграть надо». Я так посидела, посмотрела и поняла, что я тоже могу. Втянулась и начала играть в «Майнкрафт», танки, «Варкрафт», «Контр-Страйк», «Доту». А потом внуки и предложили завести канал на Ютуб, - вспоминает геймерша.

Женщина признается, что поначалу ей было не по себе убивать людей в играх и смотреть на кровь, а потом привыкла и начала строить свои стратегии. Когда внуки предложили вести стримы, бабушка уже могла дать фору любому подростку. Тогда еще и подключили сервис, который позволяет перечислять деньги на счет игрока во время прямого эфира. Самое крупное вознаграждение бабе Ане поступило впервые несколько лет назад - это было 40 тысяч рублей. Потом «донатили» поменьше - 500, 1000, 10 тысяч рублей. Порой, чтобы поймать свою долю хайпа во время стрима, баба Аня могла зачитать рэп или даже разбить яйцо о голову в порыве эмоций.

Конечно, остальные игроки в команде бабы Ани были гораздо моложе, и это вносило порой невеселые коррективы.

- Я играла с молодыми, потому что им было интересно, как я буду играть, бабушка все-таки. Я не понимала сначала, как можно по чату общаться. А потом начала смотреть - мне там стали задавать каверзные вопросы. Приходилось и краснеть, и бледнеть. Один раз сказали, что ты тут делаешь, покупай гроб, торгуй семечками. Были даже и непристойные предложения, - вспоминает Сандалова.

Но потом у геймерши-пенсионерки сформировалась своя команда игроков, их баба Аня даже приучила не использовать мат:

- Я во время стримов говорила «ребятишки, не ругайтесь», они потихоньку затихали. И потом все стримы проходили без издевательств.

Теперь же бабе Ане приходится довольствоваться играми, установленными на смартфоне.

- Хочу, чтобы у меня был свой сверхмощный компьютер, но это пока не приоритет. Моя главная мечта - увидеть настоящие пальмы, - делится Анна Сандалова

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