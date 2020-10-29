Где пройдет Поезд Победы 2020 в Крыму: в каких городах будут остановки

Первым городом Крыма, где можно будет посетить Поезд Победы, станет Керчь Фото: Олег ЗОЛОТО

Поезд Победы, который только недавно отравился в путешествие по российским городам, прибудет в Крым в середине ноября. Жители Москвы и Санкт-Петербурга уже увидели уникальную выставку, размещенную в поезде.

Первым городом Крыма, где можно будет посетить Поезд Победы, станет Керчь. Состав прибудет в город-герой 14 ноября, а отправится с платформы ночью 17-го числа. В Феодосии музей будет стоять только один день - 17 ноября. Далее состав будет следовать в Севастополь. Жители и гости города смогут посмотреть выставку с 19 по 21 ноября.

Состав представляет собой семь вагонов передвижного музея, созданного петербургскими художниками. Попадая в поезд, посетители могут бесплатно переместиться в атмосферу времен Великой Отечественной войны. В этом им поможет работница поезда, чей голос будет звучать в аудиогиде.

Первая локация - это обыкновенный плацкартный вагон 30-х годов. В стране еще мирное время, и солдаты не гибнут.

Следующим посетителям откроется второй вагон, которые везет советских солдат на фронт. В это время в окнах на встроенных экранах проплывают деревни. Так создается впечатление, что поезд действительно двигается.

Третий вагон - это окоп, в котором на подступах к Москве идет битва. Дальше посетители увидят концлагерь. Художники обозначили цветом только глаза.

В следующем вагоне расположился лазарет, а дальше – научная лаборатория знаменитого микробиолога Зинаиды Ермольевой, создавшей пенициллин. Есть в поезде и банно-прачечное отделение, а еще - показана сцена борьбы кошек с крысами во время блокадного Ленинграда.

Посетители выставки увидят и штаб Рокоссовского и броневагон, пробитый немецким снарядом. Долгожданную победную весну 1945 года художники, конечно, тоже изобразили. Здесь бойцы возвращаются с фронта домой.

Путешествие во времени закончится в электричке 80-90х годов, там нет ни одной скульптуры. Но можно сесть на пустые скамейки и посмотреть в окна, где возникают лица погибших солдат.

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