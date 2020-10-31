Желания лучше не загадывать: Стоит ли бояться «голубой Луны» на Хеллоуин

Маркетологи всегда придумывают новые уловки, стимулирующие спрос. Фото: Архив КП

31 октября произойдет необычное астрономическое явление - второе полнолуние за один календарный месяц. Его называют «голубая Луна» из-за перевода английской пословицы, характеризующей особенное расположение спутника Земли. Многие видят в этом мистический знак, поскольку полная Луна взойдет в небе на Хеллоуин - языческий праздник, который давно превратился в маскарад образов «нечистой силы».

Полная Луна покажется на небе в 17:49 по Москве. В это время в Крыму уже наступят сумерки и лунный свет будет сопровождать молодежные гуляния в костюмах. Но астрологи предостерегают от заигрывания с «нечистой силой» в полнолуние.

- Тринадцатое дополнительное полнолуние в году происходит примерно раз в три года, - рассказала таролог-астролог Оксана Мельник. - Его особенность в том, что если обычное полнолуние высвечивает все оставшееся в тени за месяц, то это - за лунный год.

Астрологически Луна будет заперта на небе между Марсом и Лилит, что говорит о нарастании агрессии и соблазнов. Тем более, что американский Хеллоуин начинается 31 октября, а вечером стартует славянский праздник - Велесова ночь, который в полночь сменит кельтский Самайн.

Все три праздника мистические, открывающие дверь в потусторонний мир, и вся нечисть активизируется, чтобы успеть напитаться человеческими эмоциями. Поэтому не конфликтовать и не гневаться должны стать девизом в день «голубой Луны». Загадывать желания в это полнолуние не стоит, поскольку его исполнение будет сопряжено с негативными событиями.

- В том, что Луна может дважды быть полной в один календарный месяц нет ничего удивительного. Лунный месяц всегда короче календарного, и периодически в какой-то из них будет два полнолуния, - утверждает известный крымский астроном-любитель Геннадий Борисов. - Ученым тут комментировать нечего, это стандартное полнолуние, которое ничем примечательным не выделяется.

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